Експерт розповів, що буде з цінами і попитом на бензин взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нині спостерігаються тенденції до збільшення цін на паливо, при цьому рівень споживання бензинів, ймовірно, піде на спад. Про це у коментарі УНН повідомив економічний експерт Ігор Чаленко.
“Ціни на паливо ще будуть зростати. Тому, що є і збільшення ціни на нафту і зупинка імпорту палива з Литви, і до сих пір, ми не налагодили поставки з Білорусі. До нового року можливе зростання максимум до однієї гривні на літрі, точніше, однозначно буде приблизно копійок 50 на літрі”, - сказав Чаленко.
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Щодо обсягів споживання палива, то, за словами експерта, є фактори, які впливатимуть на їх зменшення.
“У зимовий період, очікувано, з одного боку, йде збільшення споживання палива звичайними авто, але, з іншого боку, у нас таки не посівна, яка брала на себе значну частину витрат. Тому, швидше за все, загальний рівень споживання буде на тому самому рівні. Навіть, можливо, піде на спад через високу ціну, також цьому сприятимуть і різдвяні свята. Якась частина людей буде відмовлятися від автотранспорту”, — зазначив Чаленко.
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Експерт додав, що АМКУ зацікавився ситуацією на паливному ринку, але ніякої змови між операторами ринку немає, а є лише об’єктивні економічні фактори, що і провокують сьогодні ріст цін на стелах АЗС.
Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі становило близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.