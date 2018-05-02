Эксперт рассказал о роли волонтеров в условиях войны

"Волонтеры - это опора нашей страны. Волонтерская помощь была, есть и будет сверхважной. Сегодня в Украине помощь армии и раненым стала наиболее распространенной формой волонтерской деятельности. Ведь именно волонтеры способны быстро отреагировать на нужды военных. Преимущественно быстрее, чем государственная система", - отметил Романенко.

Волонтеры поддерживают украинскую армию преимущественно продуктами питания, одеждой, лекарствами, добавил эксперт.

"Слава Богу, сегодня нам не нужны шлемы, бронежилеты. А вот продукты питания, которые поставляются в зону боевых действий в малом количестве, очень нужны. Также, волонтеры помогают лекарствами. А еще, они имеют связи как с украинскими, так и с зарубежными лечебными учреждениями.

Серьезное и тяжелое оружие - это вопрос государственный, а вот с теми же комплектами винтовок помогают волонтеры", - пояснил эксперт.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины.

Украинская авиакомпания "Хорс" разработала для нужд Вооруженных сил Украины новые летательные аппараты - гирокоптеры.

Эти боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, личного состава, эвакуации раненых, а также как средство огневого поражения.

Гирокоптеры поднимаются вверх до 5000 м, а скорость набирают до 200 км/ч. Машина достаточно экономичная, имеет дальность полета на одной дозаправке 350 км и поднимает 350 кг груза.