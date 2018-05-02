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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Експерт розповів про роль волонтерів в умовах війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Роль волонтерів в умовах війни переоцінити важко. Про це заявив в коментарі УНН військовий експерт Ігор Романенко.

Експерт розповів про роль волонтерів в умовах війни

"Волонтери - це опора нашої країни. Волонтерська допомога була, є і буде надважливою. Сьогодні в Україні допомога армії та пораненим стала найбільш розповсюдженою формою волонтерської діяльності. Адже саме волонтери здатні швидко відреагувати на потреби військових. Переважно швидше, аніж державна система", - зазначив Романенко.

Волонтери підтримують українську армію переважно продуктами харчування, одягом, ліками, додав експерт.

"Дякуючи Богу, на сьогодні нам не треба шоломи, бронежилети. А от продукти харчування, які поставляються у зону бойових дій в малій кількості, дуже потрібні. Також, волонтери допомагають ліками. А ще, вони мають зв'язки як з українськими, так і з закордонними лікувальними закладами.

Серйозна та важка зброя - це питання державне, а от із тими ж комплектами гвинтівок допомагають волонтери", - пояснив експерт.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України.

Українська авіакомпанія "Хорс" розробила для потреб Збройних сил України нові літальні апарати - гірокоптери.

Ці бойові машини будуть використовуватися в десантно-штурмових військах з метою доставки матеріально-технічних засобів, особового складу, евакуації поранених, а також як засіб вогневого ураження.

Гірокоптери піднімаються вгору до 5000 м, а швидкість набирають до 200 км/ч. Машина досить економічна, має дальність польоту на одній дозаправки 350 км і піднімає 350 кг вантажу.

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