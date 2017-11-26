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Эксперт рассказал об итогах Black Friday по-украински

Эксперт рассказал об итогах Black Friday по-украински

Киев  •  УНН

 • 29823 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В эту пятницу, 24 ноября, в мире стартовали глобальные распродажи - Black Friday или "Черная пятница". В США уже подсчитали, что в этот день американцы потратили 7,9 млрд дол. только на онлайн покупки.

Были ли реальные скидки в Украине и сколько потратили украинцы в комментарии УНН сказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, в Украине подвести итоги "черной пятницы" в денежном эквиваленте практически не возможно.

"В США сразу сдают отчеты в налоговую и таким образом они отчитываются друг перед другом, в том числе конкурируя между собой. Каждый год распродажи в США растут. В Украине конкуренция такая была где-то до 2012 года, а с 2014 года продажи стали падать и никто не хочет даже давать данные. Поэтому, честно говоря, мы не узнаем насколько удачно в Украине прошла "черная пятница", - сказал А.Дорошенко.

Эксперт отметил, что результаты этих распродаж можно узнать только по отдельным сетей.

"Через год мы увидим насколько эти отдельные сети будут давать скидки и таким образом, например, мы сможем узнать были ли получены запланированные прибыли или нет", - сказал А.Дорошенко.

Эксперт привел пример, что в прошлом году в середине ноября, в украинских продуктовых сетях были различные распродажи на уровне 20 - 40%. В этом году ноябре уже подходит к концу, а больших распродаж там так и нет.

"Это говорит о том, что в прошлом году несколько сетей начали это делать, а другие были вынужденные присоединиться к ним, но результаты этих продаж не были настолько хороши, как они планировали. Поэтому в этом году мы таких больших акций мы уже не видим", - отметил он.

Эксперт добавил, что по его наблюдениям, скидки при нынешней "черной пятницы" составляли в среднем 20 - 25%.

И только на отдельные позиции и в отдельных магазинах скидки составляли 70%.

"Некоторые магазины писали о скидках до 70%, но это были или иностранные сети, которые хотели распродать товар или распродавались отдельные размеры по отдельным позициям. Межсезонные распродажи и бывают на уровне 40 - 70% там в сетях обуви и одежды. Вот такие распродажи и сейчас были, которые назывались хорошим названием "черная пятница", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее УНН  в комментарии экономист Андрей Вигиринський прогнозировал, что в Black Friday покупатель будет готов заплатить за какой - обман.

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