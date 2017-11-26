Експерт розповів про підсумки Black Friday по-українськи

Чи були реальні знижки в Україні та скільки витратили українці у коментарі УНН розповів директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За словами експерта, в Україні підбити підсумки “чорної п’ятниці” в грошовому еквіваленті практично не можливо.

“У США відразу здають звіти до податкової і таким чином вони звітують один перед одним, у тому числі конкуруючи між собою. Кожен рік розпродажі в США зростають. В Україні конкуренція така була десь до 2012 року, а з 2014 року продажі стали падати і ніхто не хоче навіть давати дані. Тому, чесно кажучи, ми не дізнаємося наскільки вдало в Україні пройшла "чорна п’ятниця”, — сказав О. Дорошенко.

Експерт зазначив, що результати цих розпродажів можна дізнатися лише стосовно окремих мереж.

“Через рік ми побачимо наскільки ці окремі мережі будуть давати знижки і таким чином, наприклад, ми зможемо дізнатися чи були отримані заплановані прибутки чи ні”, — сказав О. Дорошенко.

Експерт привів приклад, що минулого року в середині листопада, в українських продуктових мережах були різноманітні розпродажі на рівні 20 — 40%. Цього року листопад вже добігає до кінця, а великих розпродажів там так і не має.

“Це говорить про те, що минулого року декілька мереж почали це робити, а інші були вимущені долучитися до них, але результати цих продажів не були настільки добрими, як вони планували. Тому цього року ми таких великих акцій ми вже не бачимо”, — зазначив він.

Експерт додав, що за його спостереженнями, знижки під час цьогорічної “чорної п’ятниці” становили в середньому 20- 25%.

І лише на окремі позиції і в окремих магазинах знижки становили 70%.

"Деякі магазини писали про знижки до 70%, але це були або іноземні мережі, які хотіли розпродати товар або розпродавалися окремі розміри по окремих позиціях. Міжсезонні розпродажі і бувають на рівні 40 — 70% там у мережах взуття і одягу. От такі розпродажі і зараз були, які називалися доброю назвою "чорна п’ятниця"",- резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше у коментарі УНН економіст Андрій Вігірінський прогнозував, що у Black Friday покупець буде готовий заплатити за будь — який обман.