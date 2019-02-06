Эксперт рассказал о преимуществах валютной либерализации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Валютная либерализация принесет значительные преимущества для бизнеса. Для украинских граждан почти все останется на том же уровне. Об этом журналисту УНН рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Для бизнеса есть значительные преимущества. Во-первых, фактически ликвидировали срок обязательной продажи экспортной выручки. То есть поставил продукцию - и можешь получать в течение года выручку и наоборот", - отметил Охрименко.
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Кроме того, бизнес сможет брать заимствования за рубежом и размещать деньги за границей без необходимости получать индивидуальные разрешения.
По словам Охрименко, очень много реформ для бизнеса связаны с тем, что компаниям, которые занимаются экспортом, стало проще защитить хеджирования валютных рисков. Они смогут заключить соглашения, в результате которых ничем не будут рисковать, даже если средства будут меняться в этом аспекте.
"Для граждан почти ничего не изменится, единственное, что сможем в интернет-банкинге менять валюту, то есть не надо ходить в банк, а можно через телефон конвертировать гривну в доллары или наоборот", - сообщил Охрименко.
Кроме того, увеличится лимит инвестиций за границу до 50 тыс. евро. Все остальное, по словам эксперта, фактически останется без изменений.
Напомним, закон "О валюте и про валютные операции" наберет силу 7 февраля 2019 года.