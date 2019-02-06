Експерт розповів про переваги валютної лібералізації

"Для бізнесу є значні переваги. По-перше, фактично ліквідували термін обов’язкового продажу експортної виручки. Тобто поставив продукцію - і можеш отримувати протягом року виручку і навпаки", - зазначив Охрименко.

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Крім того, бізнес зможе брати запозичення за кордоном та розміщати гроші за кордоном без необхідності отримувати індивідуальні дозволи.

За словами Охрименка, дуже багато реформ для бізнесу пов’язані з тим, що компаніям, які займаються експортом, стало простіше захистити хеджування валютних ризиків. Вони зможуть укласти угоди, в результаті яких нічим не ризикуватимуть, навіть якщо кошти будуть мінятися в цьому аспекті.

"Для громадян майже нічого не зміниться, єдине, що зможемо в інтернет-банкінгу міняти валюту, тобто не треба ходити в банк, а можна через телефон конвертувати гривню в долари або навпаки", - повідомив Охрименко.

Крім того, збільшиться ліміт інвестицій за кордон до 50 тис. євро. Усе інше, за словами експерта, фактично залишиться без змін.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" набере чинності 7 лютого 2019 року.