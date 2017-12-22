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Эксперт рассказал, почему ФГВФЛ хотят признать неприбыльной организацией

Киев • УНН

 • 12624 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 7092 предоставляет Фонду гарантирования вкладов физлиц статус неприбыльной организации, которая освобождается от уплаты налогов. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Ростислав Кравец.

Эксперт рассказал, почему ФГВФЛ хотят признать неприбыльной организацией

"Отнесение ФГВФЛ к неприбыльным организациям просто даст возможность им не платить налоги. Это никак не связано с тем, что количество средств, которые будут выплачиваться вкладчиками каким то образом увеличатся", - пояснил он.

В таком случае, на счетах ФГВФЛ будут аккумулироваться дополнительные средства, но вкладчики из них не получат ни копейки, отметил Р.Кравець.

"Эти средства, по моему мнению, будут тратиться довольно неэффективно, как это мы сегодня видим с реализацией активов обанкротившихся банков. Поэтому на самом деле, это все уменьшения налоговой нагрузки на ФГВФЛ не будете иметь позитива ни для государства, ни для вкладчиков проблемных банков. Все эти средства, по моему мнению, будут потрачены на какие-то схемы и сам ФГВФЛ будет их не эффективно использовать в своих целях", - заявил юрист.

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Напомним, за время так называемого очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости. Вкладчики ликвидируемых банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ.

В то же время, заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно "собирал" с них средства.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовой компании "Фагор", а также введенными в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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