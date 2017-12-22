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Експерт розповів, чому ФГВФО хочуть визнати неприбутковою організацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 7092 надає Фонду гарантування вкладів фізосіб статус неприбуткової організації, яка звільняється від сплати податків. Про це в коментарі УНН розповів юрист Ростислав Кравець.

Експерт розповів, чому ФГВФО хочуть визнати неприбутковою організацією

“Віднесення ФГВФО до неприбуткових організацій просто дасть можливість їм не сплачувати податки. Це жодним чином не пов’язано з тим, що кількість коштів, які будуть виплачуватися вкладниками якимось чином збільшаться”, — пояснив він.

У такому разі на рахунках ФГВФО будуть акумулюватися додаткові кошти, але вкладники з них не отримають жодної копійки, наголосив Р.Кравець.

“Ці кошти, на мою думку, будуть витрачатися досить неефективно, як це ми на сьогодні бачимо із реалізацією активів збанкрутілих банків. Тому насправді, це все зменшення податкового навантаження на ФГВФО не буде мати позитиву ні для держави, ні для вкладників проблемних банків. Всі ці кошти, на мою думку, будуть витрачені на якісь схеми і сам ФГВФО буде їх не ефективно використовувати у свої цілях” — заявив юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти назвали ліквідацію банків в Україні фарсом

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який, за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю. Вкладники ліквідованих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО.

Водночас, позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно "збирав" з них кошти. 

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з відступленням права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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