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Эксперт рассказал, можно ли уже покупать арбузы и дыни

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Покупая арбузы и дыни, всегда есть риск попасть на продукт, полон нитратов и не только. Качество бахчевых всегда зависит, в первую очередь, от порядочности производителя. Безопаснее совершать такие покупки сегодня в супермаркетах, а не на рынках, потому как сохраняется возможность предъявить претензию и добиться компенсации лечения, в случае возможного отравления. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

“Покупая сейчас арбузы и дыни — есть риски, и они не всегда связаны с нитратами. Недавно проверяли точку, смотрю — арбузы нарезают. Например, вы одинокий человек и хотите взять арбуз не целиком, а берете половинку или четверть. Чтобы арбуз разрезать — его же нужно сначала помыть. Но даже в супермаркетах не моют перед этим, а на рынках — вообще молчу. И таким образом, все что было на этом ноже и прилавке, оказывается на арбузе — далее вы несете это себе в организм. А это может быть и гепатит А, и кишечные палочки какие-то. Риски неимоверные, и это намного страшнее, чем нитраты”, — рассказал он.

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Несмеянов уточнил, что бахчевые, которые выращивают на юге Украины — есть можно. Но даже в сезон никто не застрахован от повышения нитратов в таких ягодах. Как правило, менее качественные арбузы и дыни продают на стихийных рынках.

“По нитратам — мы сейчас катаемся по полям, мы находимся на юге Украины, уже смотрим даже персики. Арбузы пошли в ход хорошо, дыню пробовали, — очень даже ничего. То, что видели мы, — кушать можно. Но даже в сезон может быть повышенное количество нитратов, потому как все зависит от производителя. И если продукция сомнительная, ее лучше всего скинуть на стихийные рынки и базары”, — сказал эксперт.

В целом же, покупать продукты и сезонные фрукты с овощами безопаснее в супермаркетах.

“У нас на рынки завозят непонятно что, а про стихийные рынки — я вообще молчу. И ничего вы там не предъявите, что бы с вами не случилось после употребления продуктов с рынка. В супермаркетах, если вы покупаете товар, то вы можете быть спокойны. Если что-то пошло не так — вам, как потребителю, вообще переживать не стоит. Все моменты связанные, не дай Бог, с лечением должны закрыть. И на практике таки закрывают представители магазина. Для них, правда, главное, чтобы все это было по-тихому”, — пояснил он.

Как писал УНН, безопасность пищевых продуктов украинцам никто не гарантирует.

Также напомним, что ВОЗ призвала правительства стран объявить безопасность продуктов питания приоритетным вопросом здравоохранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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