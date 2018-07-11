Эксперт рассказал, можно ли уже покупать арбузы и дыни

“Покупая сейчас арбузы и дыни — есть риски, и они не всегда связаны с нитратами. Недавно проверяли точку, смотрю — арбузы нарезают. Например, вы одинокий человек и хотите взять арбуз не целиком, а берете половинку или четверть. Чтобы арбуз разрезать — его же нужно сначала помыть. Но даже в супермаркетах не моют перед этим, а на рынках — вообще молчу. И таким образом, все что было на этом ноже и прилавке, оказывается на арбузе — далее вы несете это себе в организм. А это может быть и гепатит А, и кишечные палочки какие-то. Риски неимоверные, и это намного страшнее, чем нитраты”, — рассказал он.

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Несмеянов уточнил, что бахчевые, которые выращивают на юге Украины — есть можно. Но даже в сезон никто не застрахован от повышения нитратов в таких ягодах. Как правило, менее качественные арбузы и дыни продают на стихийных рынках.

“По нитратам — мы сейчас катаемся по полям, мы находимся на юге Украины, уже смотрим даже персики. Арбузы пошли в ход хорошо, дыню пробовали, — очень даже ничего. То, что видели мы, — кушать можно. Но даже в сезон может быть повышенное количество нитратов, потому как все зависит от производителя. И если продукция сомнительная, ее лучше всего скинуть на стихийные рынки и базары”, — сказал эксперт.

В целом же, покупать продукты и сезонные фрукты с овощами безопаснее в супермаркетах.

“У нас на рынки завозят непонятно что, а про стихийные рынки — я вообще молчу. И ничего вы там не предъявите, что бы с вами не случилось после употребления продуктов с рынка. В супермаркетах, если вы покупаете товар, то вы можете быть спокойны. Если что-то пошло не так — вам, как потребителю, вообще переживать не стоит. Все моменты связанные, не дай Бог, с лечением должны закрыть. И на практике таки закрывают представители магазина. Для них, правда, главное, чтобы все это было по-тихому”, — пояснил он.

Как писал УНН, безопасность пищевых продуктов украинцам никто не гарантирует.

Также напомним, что ВОЗ призвала правительства стран объявить безопасность продуктов питания приоритетным вопросом здравоохранения.