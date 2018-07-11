Експерт розповів, чи можна вже купувати кавуни і дині

“Купуючи зараз кавуни і дині — є ризики, і вони не завжди пов’язані з нітратами. Нещодавно перевіряли точку, дивлюся — кавуни нарізають. Наприклад, ви самотня людина і хочете взяти кавун не цілий, а берете половинку або чверть. Щоб кавун розрізати — його ж потрібно спочатку помити. Але навіть в супермаркетах не миють перед цим, а на ринках — взагалі мовчу. І таким чином, все що було на цьому ножі і прилавку, опиняється на кавуні — далі ви заносити це собі в організм. А це може бути і гепатит А, і кишкові палички якісь. Ризики неймовірні, і це набагато страшніше, ніж нітрати”, - розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За масові отруєння в Україні не карають

Несміянов уточнив, що баштанові, яку вирощують на півдні України — їсти можна. Але навіть в сезон ніхто не застрахований від підвищення нітратів у таких ягодах. Як правило, менш якісні кавуни і дині продають на стихійних ринках.

“Щодо нітратів — ми зараз катаємося по полях, ми перебуваємо на півдні України, вже дивимося навіть персики. Кавуни пішли в хід добре, диню пробували, — дуже навіть нічого. Те, що бачили ми, — їсти можна. Але навіть в сезон може бути підвищена кількість нітратів, тому що все залежить від виробника. І якщо продукція сумнівна, її найкраще скинути на стихійні ринки і базари”, - сказав експерт.

В цілому ж, купувати продукти і сезонні фрукти з овочами безпечніше в супермаркетах.

“У нас на ринки завозять незрозуміло що, а про стихійні ринки — я взагалі мовчу. І нічого ви там не пред’явите, що б з вами не трапилося після вживання продуктів з ринку. У супермаркетах, якщо ви купуєте товар, то можете бути спокійні. Якщо щось пішло не так — вам як споживачеві взагалі переживати не варто. Всі моменти пов’язані, не дай Бог, з лікуванням повинні закрити. І на практиці таки закривають представники магазина. Для них, правда, головне, щоб все це було по-тихому”, - пояснив він.

Як писав УНН, безпеку харчових продуктів українцям ніхто не гарантує.

Також нагадаємо, що ВООЗ закликала уряди країн оголосити безпеку продуктів харчування пріоритетним питанням охорони здоров’я.