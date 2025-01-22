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Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Киев  •  УНН

 • 22967 просмотра

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Владислав Романов заявил о неактуальности данных в Реестре арестованных активов АРМА, несмотря на его обновление. Сотрудники вынуждены вручную вносить информацию, что затрудняет мониторинг активов.

Несмотря на заявления Агентства по розыску и менеджменту активов об обновлении Реестра арестованного имущества реальные проблемы с наполнением данных остаются нерешенными. Об этом заявил бывший начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА Владислав Романов, отметив, что даже самый лучший дизайн не поможет, если реестр не содержит актуальной информации, передает УНН.

«В вечном споре между формой и содержанием, особенно в этом случае, важнее всегда остается содержание. Сколько бы ни меняли форму, если наполнение слабое, то польза от такого «фантика» невысока», - отметил Романов.

По его словам, проблемы с наполнением реестра затрудняют мониторинг активов, переданных в управление АРМА, а также состояние их обработки.

«По наполнению - со слов самих пользователей знаю, что оно слабое и реально мониторить активы, которые есть в управлении АРМА, их состояние, когда будет отбор управляющего, по состоянию на сегодня и последние полгода - это было сложно и есть. Информация вносится несвоевременно, она неактуальна», - добавил он.

Романов также рассказал о том, как сотрудники АРМА вынуждены вручную вносить данные в реестр, что отнимает время и ресурсы.

«За последние полгода в АРМА, по внутренней информации из агентства, был значительно расширен штат розыска для того, чтобы активно искать активы. При этом, очень много сотрудников именно подразделения розыска подтягивали для механического ввода информации в реестр, для того, чтобы хотя бы первичную информацию об аресте вносить в реестр», - отметил он.

Экс-сотрудник также критически оценил попытки АРМА внедрять новые технологии.

«Если данных в массиве нет, то как ни манипулируй реестром или браузером, пользы для внешнего пользователя не будет. Это касается и тех, кто мог бы брать активы в управление и платить за это деньги. Несмотря на подписание меморандума с космическим агентством и заявления о новых инструментах для розыска, это выглядит смешно», - заявил Романов.

Добавим

Открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов стало ключевым условием для сохранения Еленой Думой должности главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также из-за страха оставить должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли.  Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.

Глава АРМА Елена Дума же в свою очередь назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

После замечаний Счетной палаты Елена Дума объявила о «первом масштабном обновлении» Реестра арестованных активов с момента его создания. Она рассказала о совершенствовании функционала, современном дизайне и улучшении доступности. По ее мнению, именно это будет способствовать прозрачности в управлении активами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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