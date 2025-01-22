Експерт розкритикував АРМА за оновленню дизайну реєстру арештованих активів, замість його наповнення

Попри заяви Агентства з розшуку і менеджменту активів про оновлення Реєстру арештованиого майна реальні проблеми з наповненням даних залишаються невирішеними. Про це заявив Колишній начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Владислав Романов, наголосивши, що навіть найкращий дизайн не допоможе, якщо реєстр не містить актуальної інформації, передає УНН.

"У вічному спорі між формою та змістом, особливо у цьому випадку, важливішим завжди залишається зміст. Скільки б не змінювали форму, якщо наповнення слабке, то користь від такого "фантика" невисока", - зазначив Романов.

За його словами, проблеми з наповненням реєстру ускладнюють моніторинг активів, переданих в управління АРМА, а також стан їх обробки.

"Щодо наповнення – зі слів самих користувачів знаю, що воно слабке і реально моніторити активи, які є в управлінні АРМА, їх стан, коли буде відбір управителя, станом на сьогодні та останні пів року – це було складно і є. Інформація вноситься невчасно, вона неактуальна", - додав він.

Романов також розповів про те, як співробітники АРМА змушені вручну вносити дані до реєстру, що забирає час та ресурси.

"За останні пів року в АРМА, за внутрішньою інформацією з агентства, був значно розширений штат розшуку для того, щоб активно шукати активи. При цьому, дуже багато співробітників саме підрозділу розшуку підтягували для механічного вводу інформації в реєстр, для того, щоб хоча б первинну інформацію про арешт вносити в реєстр", - зазначив він.

Ексспівробітник також критично оцінив спроби АРМА впроваджувати нові технології.

"Якщо даних у масиві немає, то як не маніпулюй реєстром чи браузером, користі для зовнішнього користувача не буде. Це стосується і тих, хто міг би брати активи в управління і платити за це гроші. Попри підписання меморандуму з космічним агентством і заяви про нові інструменти для розшуку, це виглядає смішно", — заявив Романов.

Додамо

Відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів стало ключовою умовою для збереження Оленою Думою посади голови АРМА. Після тиску з боку парламенту та громадськості, а також через страх залишити посаду, голова АРМА ініціювала процес відкриття реєстру і в другій половині 2023 року його відкрили. Однак, антикорупційні активісти неодноразово критикували АРМА за неповноту та неточність даних у реєстрі. Цю інформацію підтвердив і аудит Рахункової палати.

Голова АРМА Олена Дума ж своєю чергою назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

Після зауважень Рахункової палати Олена Дума оголосила про "перше масштабне оновлення" Реєстру арештованих активів з моменту його створення. Вона розповіла про вдосконалення функціоналу, сучасний дизайн і покращення доступності. На її думку, саме це сприятиме прозорості в управлінні активами.