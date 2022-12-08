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Эксперт: ракет у россиян еще достаточно, атаки будут продолжаться

Эксперт: ракет у россиян еще достаточно, атаки будут продолжаться

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Надеяться, что скоро прекратятся ракетные атаки по Украине – неверно. Ведь у hоссии есть значительные советские запасы. Кроме того, несмотря на санкции, производство новых ракет все же продолжается. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Цитата

«Нужно понимать, что ракет у них еще достаточно. Есть определенные запасы, сделанные еще в советское время. Конечно, не все эти запасы можно восстановить, но кое-что можно использовать. Кроме того, поступала информация, что они используют ракеты, произведенные в августе этого года», – рассказал Грабский.

Детали

По словам эксперта, это свидетельствует о двух вещах. Первая – наличие оперативных запасов комплектующих, позволяющих производить ракеты. Вторая – возможен серый импорт, которым обеспечиваются поставки отдельных деталей.

«Противник может изготовить определенное количество ракет, не смотря на санкции. Поэтому говорить, что после 5-6 массированных атак нас перестанут обстреливать – это неправильно. Кроме того, для проживающих во Львове, Тернополе, Черновцах или Хмельницком массовые ракетные атаки – это одно. А для таких городов как Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон и Николаев – это другое, потому что они будут продолжаться постоянно. Там противник использует другие ракеты – модификации С-300, которые из “земля-воздух” переделаны на “земля-земля”. Они наносят серьезный ущерб нашим объектам в этих городах. Таких ракет, даже согласно нашим официальным источникам, у них тысячи. Поэтому угроза атак будет существовать, пока будет продолжаться война россии против Украины», – отметил Грабский.

Добавим

Сколько времени сейчас нужно россиянам на производство одной ракеты – сложно сказать. Ведь каждый тип – это разный технологический процесс. Но если брать средний показатель, то эксперт отмечает, что в довоенный период производилось 2-3 ракеты в месяц.

«Грубо говоря нужна неделя на 1 ракету, но это очень усреднено. Сейчас все зависит от комплектующих, поэтому процесс может быть длительней. Для понимания, импортная составляющая в ракетах составляет до 50%», – рассказал Грабский.

Напомним

The New York Times, со ссылкой на данные исследования, сообщает, что россия била по Украине новейшими крылатыми ракетами, которые изготовила через несколько месяцев после введения санкций Запада.

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