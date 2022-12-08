Експерт: ракет у росіян ще достатньо, атаки триватимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сподіватися на те, що скоро припиняться ракетні атаки по Україні – невірно. Адже в росії є значні радянські запаси. Крім того, не дивлячись на санкції, виробництво нових ракет все ж продовжується. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Сергій Грабський.
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«Треба розуміти, що ракет у них ще достатньо. Є певні запаси, зроблені ще за радянських часів. Звісно, що не всі ті запаси можна відновити, але дещо все ж можна використати. Крім того, надходила інформація, що вони використовують ракети, вироблені в серпні цього року», – розповів Грабський.
Деталі
За словами експерта, це свідчить про дві речі. Перша – наявність оперативних запасів комплектуючих, які дозволяють виготовляти ракети. Друга – можливий сірий імпорт, яким забезпечуються поставки окремих деталей.
«Противник може виготовити певну кількість ракет, не дивлячись на санкції. Тому говорити, що після 5-6 масованих атак нас перестануть обстрілювати – це неправильно. Крім того, для тих, хто проживає у Львові, Тернополі, Чернівцях чи Хмельницькому масові ракетні атаки – це одне. А для таких міст як Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон і Миколаїв – це інше, бо вони будуть тривати постійно. Там противник використовує інші ракети – модифікації С-300, які із “земля-повітря” перероблені на “земля-земля”. Вони завдають серйозної шкоди нашим об’єктам в цих містах. Таких ракет, навіть згідно наших офіційних джерел, у них тисячі. Тож загроза атак буде існувати, доки триватиме війна росії проти України», – зазначив Грабський.
Додамо
Скільки часу зараз потрібно росіянам на виробництво однієї ракети – складно сказати. Адже кожен тип – це різний технологічний процес. Але якщо брати середній показник, то експерт зазначає, що в довоєнний період виготовлялося 2-3 ракети на місяць.
«Грубо кажучи потрібен тиждень на 1 ракету, але це дуже усереднено. Зараз все залежить від комплектуючих, тому процес може бути довшим. Для розуміння, імпортна складова в ракетах складає до 50%», – розповів Грабський.
Нагадаємо
The New York Times, з посиланням на дані дослідження, повідомляє, що росія била по Україні новітніми крилатими ракетами, які виготовила через кілька місяців після введення санкцій Заходу.