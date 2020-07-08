Эксперт прокомментировала законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 25725 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 40190 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107775 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116909 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120766 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157371 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118520 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146483 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104700 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102934 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 100838 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 85434 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 70868 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 98515 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 40317 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 118107 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 157374 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 146484 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 396739 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 346972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 10772 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 15139 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 94248 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109776 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137688 просмотра
Актуальное
Эксперт прокомментировала законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов

Эксперт прокомментировала законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов

Киев  •  УНН

 • 27355 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Недоработки в законопроекте о риэлтерской деятельности в Украине могут спровоцировать такие риски, как возникновение проблем с соглашениями между членами семьи или по договоренности, лазейками для коррупционных схем и монополистами с неограниченными функциями. Об этом журналисту УНН рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

"Намерение вывести риэлторские услуги из тени и упорядочить, провести аудит, заставить специалистов пройти обучение, а затем аккредитацию на самом деле верный и правильный шаг, учитывая, что у нас минимум 60% рынка аренды в тени", - сказала Берещак.

По ее словам, во-первых, это поможет отсечь часть тех, кто продавал воздух вместо квартир и жульничал. Во-вторых, заставит наконец риэлторов выполнять налоговое законодательство: платить налоги за свою деятельность, а также сообщать о договоре аренды, который обязывает арендатора платить налоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК проверит законопроект о риэлтерской деятельности на наличие коррупционных рисков

"Другое дело, как процесс детенизации прописан в законе, какие лазейки для монополизации в риэлторской отрасли оставляет законопроект, а также другие неизвестные моменты, о которых в законе упоминается вскользь или вообще просто забыли (прописать - ред.)", - рассказала Берещак.

Берещак отметила, что из опубликованного текста не сразу становится понятно, что привлекать риэлтора к операциям с недвижимостью владелец может по своему желанию, а не в обязательном порядке. Именно этот пункт вызвал шквал нареканий со стороны общественности и заставил оправдываться авторов.

"Хотя в самом законопроекте этот пункт достаточно жестко сформулировано, а именно: риэлторские услуги могут предоставляться только субъектом риэлторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте. Причем риэлторские услуги это и оказание информационной поддержки, что также могут выполнять, например, юристы в сфере недвижимости, которых привлекают к сделке. Получается, что им теперь нужно или проходить аккредитацию и менять профессию, или становться многостаночниками, или не предоставлять свои услуги", - сказала Берещак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Риэлтор, программист и аудитор: в Киевском центре занятости назвали наиболее оплачиваемые вакансии

Также она отметила, если продавец и покупатель договорились без риэлтора заключить соглашение, оно, если вчитаться в проект тоже будет вне закона.

"Особенно печальный этот пункт для арендной недвижимости, ведь зачастую люди пытаются сдать-снять жилье без посредника, сэкономив на услугах брокера. С одной стороны, это вроде как дополнительная гарантия от мошенников и черных схем, но только в том случае, если риэлтор будет действительно компетентен. Здесь вопрос об образовании и квалификационном экзамене звучит очень остро. Интересует, кто именно будет аккредитованными центрами профессионального образования для риэлторов, а также каким образом будет происходить процесс образования, а затем сдачи квалифицированного экзамена. Это все пункты, которые по-хорошему надо уточнить до принятия, иначе потом закон просто не сможет нормально работать", - рассказала Берещак.

Берещак отмечает, что вопрос в том, кто будет заполнять сведения об объекте в Единой информационной базе данных, тоже открыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснила, почему в Киеве задерживается ввод в эксплуатацию жилых домов

"В законопроекте об этом забыли четко написать, а потом вдогонку вроде объяснили, что может риэлтор, а может и владелец. Теперь следует еще один скользкий момент: а не станет ли потом внесение в эту базу платным, не станет ли подобная база схожей с печально известными "площадками Яценко", которые стали инкубатором коррупционных схем с оценкой недвижимости и дискредитировали полностью институт оценки", - отметила Берещак.

По мнению Берещак, намерение четко определить права и обязанности специалистов в сфере риэлторских услуг, а также ответственность за нарушения в законодательстве (прекращение действия сертификата хорошая инициатива), а также детенизировать рынок аренды верный шаг, который нужно выверить до мельчайших деталей.

"Иначе рискуем столкнуться с: а) монополистом с неограниченными функциями - Национальной федерацией специалистов в сфере риэлторской деятельности, которая начнет расставлять запятые во фразе "казнить нельзя помиловать", принимать или не принимать в риэлторы, оформить свои внутренние правила для отрасли; б) проблемами с соглашениями между членами семьи или по договоренности; в) лазейками для коррупционных схем", - подытожила Берещак.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы