Эксперт прокомментировала законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов

"Намерение вывести риэлторские услуги из тени и упорядочить, провести аудит, заставить специалистов пройти обучение, а затем аккредитацию на самом деле верный и правильный шаг, учитывая, что у нас минимум 60% рынка аренды в тени", - сказала Берещак.

По ее словам, во-первых, это поможет отсечь часть тех, кто продавал воздух вместо квартир и жульничал. Во-вторых, заставит наконец риэлторов выполнять налоговое законодательство: платить налоги за свою деятельность, а также сообщать о договоре аренды, который обязывает арендатора платить налоги.

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"Другое дело, как процесс детенизации прописан в законе, какие лазейки для монополизации в риэлторской отрасли оставляет законопроект, а также другие неизвестные моменты, о которых в законе упоминается вскользь или вообще просто забыли (прописать - ред.)", - рассказала Берещак.

Берещак отметила, что из опубликованного текста не сразу становится понятно, что привлекать риэлтора к операциям с недвижимостью владелец может по своему желанию, а не в обязательном порядке. Именно этот пункт вызвал шквал нареканий со стороны общественности и заставил оправдываться авторов.

"Хотя в самом законопроекте этот пункт достаточно жестко сформулировано, а именно: риэлторские услуги могут предоставляться только субъектом риэлторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте. Причем риэлторские услуги это и оказание информационной поддержки, что также могут выполнять, например, юристы в сфере недвижимости, которых привлекают к сделке. Получается, что им теперь нужно или проходить аккредитацию и менять профессию, или становться многостаночниками, или не предоставлять свои услуги", - сказала Берещак.

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Также она отметила, если продавец и покупатель договорились без риэлтора заключить соглашение, оно, если вчитаться в проект тоже будет вне закона.

"Особенно печальный этот пункт для арендной недвижимости, ведь зачастую люди пытаются сдать-снять жилье без посредника, сэкономив на услугах брокера. С одной стороны, это вроде как дополнительная гарантия от мошенников и черных схем, но только в том случае, если риэлтор будет действительно компетентен. Здесь вопрос об образовании и квалификационном экзамене звучит очень остро. Интересует, кто именно будет аккредитованными центрами профессионального образования для риэлторов, а также каким образом будет происходить процесс образования, а затем сдачи квалифицированного экзамена. Это все пункты, которые по-хорошему надо уточнить до принятия, иначе потом закон просто не сможет нормально работать", - рассказала Берещак.

Берещак отмечает, что вопрос в том, кто будет заполнять сведения об объекте в Единой информационной базе данных, тоже открыт.

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"В законопроекте об этом забыли четко написать, а потом вдогонку вроде объяснили, что может риэлтор, а может и владелец. Теперь следует еще один скользкий момент: а не станет ли потом внесение в эту базу платным, не станет ли подобная база схожей с печально известными "площадками Яценко", которые стали инкубатором коррупционных схем с оценкой недвижимости и дискредитировали полностью институт оценки", - отметила Берещак.

По мнению Берещак, намерение четко определить права и обязанности специалистов в сфере риэлторских услуг, а также ответственность за нарушения в законодательстве (прекращение действия сертификата хорошая инициатива), а также детенизировать рынок аренды верный шаг, который нужно выверить до мельчайших деталей.

"Иначе рискуем столкнуться с: а) монополистом с неограниченными функциями - Национальной федерацией специалистов в сфере риэлторской деятельности, которая начнет расставлять запятые во фразе "казнить нельзя помиловать", принимать или не принимать в риэлторы, оформить свои внутренние правила для отрасли; б) проблемами с соглашениями между членами семьи или по договоренности; в) лазейками для коррупционных схем", - подытожила Берещак.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов.