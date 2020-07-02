Ріелтор, програміст і аудитор: в Київському центрі зайнятості назвали найбільш оплачувані вакансії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. За даними Київського міського центру зайнятості станом на кінець червня найбільш оплачуваними в Києві є вакансії ріелтора та інженера-програміста, а також аудитора і електромонтажника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київського міського центру зайнятості.
“За даними Київського міського центру зайнятості, станом на кінець червня, найбільш оплачуваними в Києві є вакансії ріелтора та інженера-програміста. Претендентам, які відповідатимуть всім заявленим вимогам, роботодавці готові платити, відповідно, 25 тис. гривень (ріелтори) та 22 тис. гривень (інженери-програмісти) на місяць... По 20 тис. гривень середньомісячна зарплата складає у аудиторів та електромонтажників”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що наступним у списку йдуть:
— керівники відділів, служб та управлінь — від 17 до 18,5 тис. грн;
— майстер зеленого господарства — трохи більше 17 тис. гривень;
— газорізальник, верхолаз, головний метролог та старший машиніста котлотурбінного цеху — 16 — 17 тис. грн;
— геодезист, електромеханік зв’язку- близько 16 тис. грн;
— електромеханік, інженер-лаборант, обмотувальник елементів електричних машин — понад 15 тис. грн.
“На 15 тис. гривень можуть розраховувати директор департаменту, головний конструктор, менеджер в оптовій торгівлі, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, торговельний агент, монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів, слюсар-монтажник технологічних трубопроводів, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах, машиніст навантажувальної машини, дозувальник дробленого каменю та бітуму, машиніст сировинних млинів, варник бітуму, фарбувальник”, — повідомили у пресслужбі.
Вказано, що загалом, у базі вакансій Київського міського центру зайнятості станом на 1 липня було 10 тис. 89 вакансій, що на 18% більше, ніж на початку карантину.
Нагадаємо, з початку карантину в Україні зареєстровано понад 300 тис. безробітних.