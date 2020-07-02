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Риэлтор, программист и аудитор: в Киевском центре занятости назвали наиболее оплачиваемые вакансии

Риэлтор, программист и аудитор: в Киевском центре занятости назвали наиболее оплачиваемые вакансии

Киев  •  УНН

 • 24528 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. По данным Киевского городского центра занятости по состоянию на конец июня наиболее оплачиваемыми в Киеве являются вакансии риэлтора и инженера-программиста, а также аудитора и электромонтажника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

“По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на конец июня, наиболее оплачиваемыми в Киеве являются вакансии риэлтора и инженера-программиста. Претендентам, которые будут отвечать всем заявленным требованиям, работодатели готовы платить, соответственно, 25 тыс. гривен (риэлторы) и 22 тыс. гривен (инженеры-программисты) в месяц ... по 20 тыс. гривен среднемесячная зарплата составляет у аудиторов и электромонтажников”, — говорится в сообщении.

Указано, что следующим в списке идут:

— руководители отделов, служб и управлений — от 17 до 18,5 тыс. грн;
— мастер зеленого хозяйства — не более 17 тыс. гривен;
— газорезчик, верхолаз, главный метролог и старший машиниста котлотурбинного цеха — 16 — 17 тыс. грн;
— геодезист, электромеханик связи- около 16 тыс. грн;
— электромеханик, инженер-лаборант, обмотчик элементов электрических машин — более 15 тыс. грн.

“На 15 тыс. гривен могут рассчитывать директор департамента, главный конструктор, менеджер в торговле, специалист по связям с общественностью и прессой, торговый агент, монтажник светопрозрачных и вентилируемых фасадов, слесарь-монтажник технологических трубопроводов, рихтовщик кузовов, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях, машинист погрузочной машины, дозировщик дробленого камня и битума, машинист сырьевых мельниц, варщик битума, красильщик”, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что в целом, в базе вакансий Киевского городского центра занятости по состоянию на 1 июля было 10 тыс. 89 вакансий, что на 18% больше, чем в начале карантина.

Напомним, с начала карантина в Украине зарегистрировано более 300 тыс. безработных.

Украинские Национальные Новости

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