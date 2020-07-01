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У Раді зареєстрували законопроект щодо заборони оренди чи продажу нерухомості без ріелторів

У Раді зареєстрували законопроект щодо заборони оренди чи продажу нерухомості без ріелторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про ріелтерську діяльність в Україні, яким хочуть детінізувати галузь і дозволити купувати чи орендувати нерухомість виключно через рієлторів, які проходитимуть іспит на кваліфікацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Так, законопроектом № 3618 передбачається, що купити(продати) чи орендувати (здати в оренду) нерухомість буде законно тільки через ріелторів.

"З метою забезпечення прозорості, достовірності та доступу до інформації та послуг у сфері ріелторської діяльності, накопичення, обробки, систематизації та пошуку відомостей про об’єкти нерухомості, формування єдиної інформаційної бази даних про об’єкти нерухомості та операції з ними Законопроєктом пропонується запровадити Єдину інформаційну базу даних як багаторівневу інформаційно-телекомунікаційну систему, що містить у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та зручні сервіси", - йдеться в тексті законопроекту.

Зазначається, що це сприятиме якісному наданню послуг у сфері ріелторської діяльності та належному проведенню операцій з нерухомим майном, забезпечить систематизацію та швидкий пошук перевіреної інформації про нерухоме майно (юридичної, технічної, цінової, тощо), надасть можливість користуватися зручними сервісами при проведенні операцій з об’єктами нерухомості.

Згідно законопроекту, рієлтори вноситимуть інформацію щодо договору у новий сервіс – Єдину інформаційну базу. База буде публічню та доступною онлайн.

Окрім того, передбачається, що рієлтори будуть проводити паспортизацію об'єктів, без якої, наприклад прорекламувати свою квартиру на сайті оголошень неможливо. Реклама нерухомості міститиме в собі номер паспорта об'єкта. За не виконання цієї вимоги законопроект передбачає штраф у 47,2 тисячі грн.

Повідомляється, що рієлтори будуть зобов'язані пройти профпідготовку та складати кваліфікаційний іспит.
За роботу без рієлторських свідоцтв передбачено штраф від 8,5 до 17 тис. грн із конфіскацією прибутку.

Нагадаємо, НАЗК перевірить законопроект про ріелтерську діяльність на наявність корупційних ризиків.

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