В Раде зарегистрировали законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о риэлтерской деятельности в Украине, которым хотят детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов, которые будут проходить экзамен на квалификацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, законопроектом № 3618 предполагается, что купить (продать) или арендовать (сдать в аренду) недвижимость будет законно только через риэлторов.
"С целью обеспечения прозрачности, достоверности и доступа к информации и услугам в сфере риэлторской деятельности, накопления, обработки, систематизации и поиска сведений об объектах недвижимости, формирование единой информационной базы данных об объектах недвижимости и операции с ними законопроектом предлагается ввести единую информационную базу данных как многоуровневую информационно-телекоммуникационную систему, содержащую в своем составе базы данных, информационные ресурсы и удобные сервисы", - говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что это будет способствовать качественному предоставлению услуг в сфере риэлторской деятельности и надлежащему проведению операций с недвижимым имуществом, обеспечит систематизацию и быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе (юридической, технической, ценовой и т.д.), предоставит возможность пользоваться удобными сервисами при проведении операций с о объектами недвижимости.
Согласно законопроекту, риелторы будут вносить информацию по договору в новый сервис - единую информационную базу. База будет публичной и доступной онлайн.
Кроме того, предполагается, что риелторы будут проводить паспортизацию объектов, без которой, например прорекламировать свою квартиру на сайте объявлений невозможно. Реклама недвижимости будет содержать в себе номер паспорта объекта. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи грн.
Сообщается, что риелторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен.
За работу без риэлторских свидетельств предусмотрен штраф от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией прибыли.
Напомним, НАПК проверит законопроект о риэлтерской деятельности на наличие коррупционных рисков.