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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов

В Раде зарегистрировали законопроект о запрете аренды или продажи недвижимости без риэлторов

Киев  •  УНН

 • 39162 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о риэлтерской деятельности в Украине, которым хотят детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов, которые будут проходить экзамен на квалификацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, законопроектом № 3618 предполагается, что купить (продать) или арендовать (сдать в аренду) недвижимость будет законно только через риэлторов.

"С целью обеспечения прозрачности, достоверности и доступа к информации и услугам в сфере риэлторской деятельности, накопления, обработки, систематизации и поиска сведений об объектах недвижимости, формирование единой информационной базы данных об объектах недвижимости и операции с ними законопроектом предлагается ввести единую информационную базу данных как многоуровневую информационно-телекоммуникационную систему, содержащую в своем составе базы данных, информационные ресурсы и удобные сервисы", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что это будет способствовать качественному предоставлению услуг в сфере риэлторской деятельности и надлежащему проведению операций с недвижимым имуществом, обеспечит систематизацию и быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе (юридической, технической, ценовой и т.д.), предоставит возможность пользоваться удобными сервисами при проведении операций с о объектами недвижимости.

Согласно законопроекту, риелторы будут вносить информацию по договору в новый сервис - единую информационную базу. База будет публичной и доступной онлайн.

Кроме того, предполагается, что риелторы будут проводить паспортизацию объектов, без которой, например прорекламировать свою квартиру на сайте объявлений невозможно. Реклама недвижимости будет содержать в себе номер паспорта объекта. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи грн.

Сообщается, что риелторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен.
За работу без риэлторских свидетельств предусмотрен штраф от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией прибыли.

Напомним, НАПК проверит законопроект о риэлтерской деятельности на наличие коррупционных рисков.

Украинские Национальные Новости

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