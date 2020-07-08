Експерт прокоментувала законопроект щодо заборони оренди чи продажу нерухомості без ріелторів

“Намір вивести ринок ріелторських послуг з тіні та впорядкувати, провести аудит, змусити фахівців пройти навчання, а потім акредитацію, насправді, вірний і правильний крок, враховуючи, що у нас мінімум 60% ринку оренди в тіні”, — сказала Берещак.

За її словами, по-перше, це допоможе відсікти частину тих, хто продавав повітря замість квартир і шахраював. По-друге, змусить нарешті ріелторів виконувати податкове законодавство: платити податки за свою діяльність, а також повідомляти про договір оренди, який зобов’язує орендаря платити податки.

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“Інша справа, як процес детінізації прописаний в законі, які лазівки для монополізації в ріелторської галузі залишає законопроект, а також інші невідомі моменти, про які в законі згадується побіжно або взагалі просто забули (прописати — ред.)”, — розповіла Берещак.

Берещак зазначила, що з опублікованого тексту не відразу стає зрозуміло, що залучати ріелтора до операцій з нерухомістю власник може за своїм бажанням, а не в обов’язковому порядку. Саме цей пункт викликав шквал нарікань з боку громадськості й змусив виправдовуватися авторів.

"Хоча в самому законопроекті цей пункт досить жорстко сформульовано, а саме: ріелторські послуги можуть надаватися тільки суб’єктом ріелторської діяльності, якому таке право надано в порядку і на умовах, визначених у законопроекті. Причому ріелторські послуги це і надання інформаційної підтримки, яке також можуть виконувати, наприклад, юристи у сфері нерухомості, яких залучають до угоди. Виходить, що їм тепер або проходити акредитацію і міняти професію, або ставати багатоверстатниками, або не надавати свої послуги“, — сказала Берещак.

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Також вона зауважила, якщо продавець і покупець домовилися без ріелтора укласти угоду, вона, якщо вчитатися в проект, теж буде поза законом.

“Особливо сумний цей пункт для орендної нерухомості, адже досить часто люди намагаються здати-зняти житло без посередника, заощадивши на послугах брокера. З одного боку, це начебто як додаткова гарантія від шахраїв і чорних схем, але лише в тому випадку, якщо ріелтор буде дійсно компетентний. Тут питання про освіту і кваліфікаційному іспиті звучить дуже гостро. Цікавить, хто саме буде акредитованими центрами професійної освіти для ріелторів, а також яким чином буде відбуватися процес освіти, а потім здачі кваліфікованого іспиту. Це все пункти, які по-хорошому треба уточнити до прийняття, інакше потім закон просто не зможе нормально працювати”, - розповіла Берещак.

Берещак наголошує, що питання в тому, хто буде заповнювати відомості про об’єкт в Єдиній інформаційній базі даних, теж відкритий.

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“У законопроекті про це забули чітко написати, а потім навздогін начебто пояснили, що може ріелтор, а може і власник. Тепер випливає ще один слизький момент: а чи не стане потім внесення в цю базу платним, чи не стане подібна база схожою з сумно відомими „майданчиками Яценка“, які стали інкубатором корупційних схем з оцінкою нерухомості й дискредитували повністю інститут оцінки”, — зазначила Берещак.

На думку Берещак, намір чітко визначити права та обов’язки фахівців у сфері ріелторських послуг, а також відповідальність за порушення в законодавстві (припинення дії сертифіката хороша ініціатива), а також детінізувати ринок оренди вірний крок, який потрібно вивірити до найдрібніших деталей.

“Інакше ризикуємо зіткнутися з: а) монополістом з необмеженими функціями — Національної федерації фахівців у сфері ріелторської діяльності, яка почне розставляти коми у фразі „стратити не можна помилувати“, приймати чи не приймати в ріелтори, оформити свої внутрішні правила для галузі; б) проблемами з угодами між членами сім’ї або за домовленістю; в) лазівками для корупційних схем”, — підсумувала Берещак.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект щодо заборони оренди чи продажу нерухомості без ріелторів.