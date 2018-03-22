Эксперт о Савченко: она стала чужой для большинства политических сил

Отвечая на вопрос может ли Савченко своими действиями привлечь к себе радикально настроенный электорат политолог сказал: "Нет. Радикального электората у нас много, но он разный, неоднородный. Он очень разбросанный, идеологически, политически... Есть националистический, радикально-националистический электор, есть воинственно патриотический, есть антипрезидентский и так далее. Он разный. Безусловно какая-то часть может поддержать Савченко, но, скорее, это те, кто четко не привлечен к тому или иному политическому и идеологическому лагерю. Ее может поддержать часть радикально настроенного антипрезидентского электората. Феномен Савченко в том, что она стала чужой для большинства политических сил".

Так, по словам Фесенко, даже большинство своих сторонников она потеряла своими поступками, прежде всего, тем, что шла на прямые контакты с сепаратистами.

"У нее есть и свои фанаты, хотя абсолютное большинство она просто потеряла своими неразумными действиями, поступками. Ее большинство националистов и тех же воинственных патриотов воспринимают очень критично, прежде всего потому, что она пошла на прямые контакты с сепаратистами, призывала к миру с сепаратистскими республиками. Даже не с Россией, а именно с сепаратистами. И это воспринимается негативно. Даже стало популярным мнение, что ее завербовали российские спецслужбы", - отметил Фесенко.

Также эксперт считает, что ее президентские рейтинги если и увеличатся, то максимум до нескольких процентов.

"Ее рейтинги президентские около 1%. Могут увеличиться немного до 2-х до 3%. Не произошло увеличение рейтингов у Саакашвили и его партии. Несмотря на очень масштабную активизацию протестного движения во главе с Саакашвили, в конце прошлого года. Активизация движения состоялась, а рейтинги не выросли. В Савченко тоже может быть такая ситуация", - сказал он.

Фесенко отмечает, что большинство людей негативно относится к любым призывам к насильственным действиям, а поддержка Савченко будет незначительной.

Напомним, сегодня Регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора по привлечению к уголовной ответственности, задержание и аресте народного депутата Надежды Савченко.