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Експерт про Савченко: вона стала чужою для більшості політичних сил

Експерт про Савченко: вона стала чужою для більшості політичних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко стала чужою для більшості політичних сил, навіть радикальний електорат, скоріше за все, її не підтримає. Про це у коментарі УНН заявив політолог Володимир Фесенко.

Відповідаючи на питання чи може Савченко своїми діями привернути до себе радикально налаштований електорат політолог сказав: "Ні. Радикального електорату у нас багато, але він різний, неоднорідний. Він дуже розпорошений, ідеологічно, політично… Є націоналістичний, радикально-націоналістичний електор, є войовничо-патріотичний, є антипрезидентський і так далі. Він різний. Безумовно якась частина може підтримати Савченко, але, скоріше, це ті, хто чітко не залучений до того чи іншого політичного та ідеологічного табору. Її може підтримати частина радикально налаштованого антипрезидентського електорату. Феномен Савченко в тому, що вона стала чужою для більшості політичних сил".

Так, за словами Фесенко, навіть більшість своїх прихильників вона втратила своїми вчинками, перш за все, тим, що йшла на прямі контакти з сепаратистами.

"У неї є і свої якісь фанати, хоча абсолютну більшість вона просто втратила своїми нерозумними діями, вчинками. Її більшість націоналістів і тих же войовничих патріотів сприймають дуже критично, перш за все тому, що вона пішла на прямі контакти з сепаратистами, закликала до миру з сепаратистськими республіками. Навіть не з Росією, а саме з сепаратистами. І це сприймається негативно. Навіть стала популярною думка, що її завербували російські спецслужби", - зазначив Фесенко.

Також експерт вважає, що її президентські рейтинги якщо й збільшаться, то максимум до кількох відсотків.

"Її рейтинги президентські близько 1%. Може збільшитись трошки до 2-х, до 3%. Не відбулось збільшення рейтингів у Саакашвілі та його партії. Незважаючи на дуже масштабну активізацію протестного руху на чолі з Саакашвілі наприкінці минулого року. Активізація руху відбулася, а рейтинги не зросли. У Савченко теж може бути така ситуація", - сказав він.

Фесенко зазначає, що більшість людей негативно ставиться до будь-яких закликів до насильницьких дій, а підтримка у Савченко буде незначною.

Нагадаємо, сьогодні Регламентний комітет парламенту прийняв рішення підтримати подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

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