Эксперт о практике "сухих законов": пить меньше не станем

Он напомнил, что в марте текущего года ВР приняла законопроект № 3149, который дает “зеленый свет” местным советам вводить любые ограничения на продажу пива и алкогольных напитков в стационарных точках торговли.

“На сегодня документ отправлен на подпись Президенту”, — уточнил И.Товкач.

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Вместе с этим, в прошлом году и ранее некоторые местные советы самовольно наделяли себя правом вводить запреты на продажу алкоголя ночью. Таким образом, органы местного самоуправления нарушали действующее законодательство, а сами запреты так и не доказали свою эффективность, подчеркнул эксперт.

“Воспитать культуру потребления алкоголя запретами на продажу спиртного не удастся. Напротив, запреты, как правило, провоцируют обратную реакцию потребителей. Чтобы достичь эффекта в этом направлении, нужно усиливать информационно-просветительскую работу, проводить соответствующие рейды. Чтобы, к примеру, уменьшить количество потреблений спиртных напитков несовершеннолетними, нужно усилить контроль за продажей алкогольных напитков, предложить подросткам другие, интересные и полезные формы проведения свободного досуга, популяризировать преимущество здорового образа жизни и т.д. А практика внедрения „сухих законов“ не даст ожидаемого эффекта. Скорее наоборот, количество правонарушение в сфере оборота алкоголя увеличится, как вырастет и число, отравившихся некачественным алкоголем людей”, — заверил эксперт.

Как сообщал УНН, в прошлом году решения органов местного самоуправления о ночных ограничениях реализации алкоголя в стационарных объектах торговли были признаны незаконными и отменены в четырех регионах Украины. Речь, в частности, о Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Запрещающие решения местных депутатов в отношении торговли алкоголем были отменены в судебном порядке. Столица — не исключение. Решение Киевского городского совета о введении ночных ограничений на продажу алкоголя в столице признали также незаконным три инстанции хозяйственного суда. К аналогичному выводу пришел и Окружной административный суд города Киева.

Сегодня, по словам юристов, торговать в Киеве алкоголем в ночное время — можно, и никакой ответственности за это не предусмотрено.