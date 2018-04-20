Експерт про практику "сухих законів": пити менше не станемо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Алкогольні заборони в Україні давно довели свою неефективність. Про це в коментарі УНН заявив незалежний експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач.
Він нагадав, що в березні поточного року ВР прийняла законопроект №3149, який дає "зелене світло" місцевим радам вводити будь-які обмеження на продаж пива і алкогольних напоїв в стаціонарних точках торгівлі.
"На сьогодні документ відправлений на підпис Президенту", - уточнив І.Товкач.
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Разом з цим, в минулому році і раніше деякі місцеві ради самовільно наділяли себе правом запроваджувати заборони на продаж алкоголю вночі. Таким чином, органи місцевого самоврядування порушували чинне законодавство, а самі заборони так і не довели свою ефективність, підкреслив експерт.
"Виховати культуру споживання алкоголю заборонами на продаж спиртного не вдасться. Навпаки, заборони, як правило, провокують зворотну реакцію споживачів. Щоб досягти ефекту в цьому напрямку, потрібно посилювати інформаційно-просвітницьку роботу, проводити відповідні рейди. Щоб, наприклад, зменшити кількість вживання спиртних напоїв неповнолітніми, потрібно посилити контроль за продажем алкогольних напоїв, запропонувати підліткам інші, цікаві та корисні форми проведення вільного дозвілля, популяризувати переваги здорового способу життя тощо. А практика впровадження "сухих законів" не дасть очікуваного ефекту. Швидше навпаки, кількість правопорушень у сфері обігу алкоголю збільшиться, як зросте і кількість тих, хто отруївся неякісним алкоголем", - запевнив експерт.
Як повідомляв УНН, в минулому році рішення органів місцевого самоврядування про нічні обмеження реалізації алкоголю в стаціонарних об'єктах торгівлі були визнані незаконними і скасовані в чотирьох регіонах України. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку, Тернопільську, Дніпропетровську та Івано-Франківську області.
Заборонні рішення місцевих депутатів щодо торгівлі алкоголем були скасовані в судовому порядку. Столиця - не виняток. Рішення Київської міської ради про введення нічних обмежень на продаж алкоголю в столиці визнали також незаконним три інстанції господарського суду. До аналогічного висновку прийшов і Окружний адміністративний суд міста Києва.
Сьогодні, за словами юристів, торгувати в Києві алкоголем в нічний час - можна, і ніякої відповідальності за це не передбачено.