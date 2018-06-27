Эксперт о договорных матчах: этим занимались почти все украинские клубы

По его словам, к участию в договорных матчах могут быть причастны почти все футбольные клубы нашей страны.

“Возможно, мое мнение будет преувеличено, поскольку полных фактов я пока не имею, но я думаю, что практически все команды участвовали в договорных играх. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если не целая команда — их руководители, если не руководители — отдельные футболисты. И то, что взялись за расследование этого дела, — это очень хорошо.

Лет 8 назад я был в Польше на собрании, у меня была футбольная команда. Я общался с их судьями и спрашиваю — сколько у вас стоит игра? И судья национальной категории мне рассказал, что года 3-4 назад провели масштабные аресты, и сегодня судьи боятся брать деньги и этого не делают. Я думаю, в Украине будет так же — будут бояться после такого громкого расследования”, — отметил Лащук.

По его словам, проанализировать, кто и когда “сливал матчи”, не очень трудно: стоит внимательно просмотреть чемпионаты, и сразу видно, имели ли место предвзятое судейство и другие подозрительные обстоятельства.

Эксперт отметил, что Федерация футбола Украины сегодня способствует расследованию договорных матчей, хотя и переживает некоторые конфликты между отдельными членами федерации.

Поэтому Лащук не исключил, что процесс очистки футбола от коррупции некоторой степенью и спровоцировал эти конфликты.

Напомним, НПУ на днях провела второй масштабный рейд обысков в уголовном производстве по факту проведения договорных матчей между ФК Украины. По предварительным данным следствия, к футбольной коррупции и нечестным играм могут причастны около 35 футбольных клубов и более 300 человек. Трем из них уже даже сообщено о подозрении.

Отметим, ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что правовая оценка будет дана действиям каждого, кто все это время принимал участие в договорных матчах.

Аналогичное обещание дал и вице-президент ФФУ, руководитель САП ГПУ — Назар Холодницкий.