Експерт про договірні матчі: цим займалися майже всі українські клуби

За його словами, до участі у договірних матчах можуть бути причетні мало не всі футбольні клуби нашої країни.

“Можливо, моя думка буде перебільшена, оскільки повних фактів я наразі не маю, але я думаю, що практично всі команди брали участь у договірних іграх. Хтось більшою мірою, хтось меншою. Якщо не ціла команда — то їх керівники, якщо не керівники — то окремі футболісти. І те, що взялись за розслідування цієї справи, — це дуже добре.

Років 8 тому я був у Польщі на зборах, у мене була футбольна команда. Я спілкувався з їхніми суддями і питаю — скільки у вас коштує гра? І суддя національної категорії мені розповів, що років 3-4 тому провели масштабні арешти, і на сьогодні судді бояться брати гроші і цього не роблять. Я думаю, в Україні буде так само — будуть боятися після такого гучного розслідування”, — зауважив Лащук.

За його словами, проаналізувати, хто та коли “зливав матчі”, не дуже важко: варто уважно переглянути чемпіонати, і одразу видно, чи мали місце упереджене суддівство чи інші підозрілі обставини.

Експерт зазначив, що Федерація футболу України сьогодні сприяє розслідуванню договірних матчів, хоча і переживає певні конфлікти між окремими членами федерації.

Тож Лащук не виключив, що процес очищення футболу від корупції певним чином і спровокував ці конфлікти.

Нагадаємо, НПУ днями провела другий масштабний рейд обшуків у кримінальному провадженні за фактом проведення договірних матчів між ФК України. За попередніми даними слідства, до футбольної корупції та нечесних ігор можуть причетні близько 35 футбольних клубів і більше 300 осіб. Трьом із них вже навіть повідомлено про підозру.

Зауважимо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь в договірних матчах.

Аналогічну обіцянку дав і віце-президент ФФУ, керівник САП ГПУ — Назар Холодницький.