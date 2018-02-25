Эксперт об аннексии Крыма: "границы невозврата" полуострова нет

КИЕВ. 25 февраля. УНН. "Границы невозврата" незаконно аннексированного Крыма нет, надо только дождаться благоприятных геополитических условий. Такую точку зрения в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

"В Украины нет "границы невозврата". Нельзя говорить, что "граница невозврата пройдена". Когда ситуация изменится, никто сейчас сказать не может. И это невозможно прогнозировать. Другая вещь, которую четко можно сказать: ни одно украинское правительство в обозримой перспективе, после выборов в 2019 году, через 5-7 лет не признает аннексии ... ", - отметил политолог.

По его словам, Украине нужно ждать благоприятной геополитической ситуации, а после того решительно действовать для возвращения полуострова.

"Один известный американский политик в неформальной беседе, на которой я присутствовал несколько дней назад, сказал - нам надо ждать благоприятной геополитической ситуации. Благоприятная геополитическая ситуация, если расшифровывать, - это что-то вроде распада Советского Союза", - отметил он.

По мнению эксперта, ждать придется 5, 10, 15 лет, а может и больше. Другого выхода, кроме как ждать, он не видит.

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"Нет сейчас какой-то искусственной стратегии, которая может вернуть Крым - через год, два или десять. Все, кто вам предложит какую-то стратегию, извините, или фантазеры, или профессиональные лжецы. Ее нет и не может быть. Ждать благоприятной геополитической ситуации - это и есть стратегия. Однако, надо быть готовым, должны быть планы, которые, скорее всего, были и у русских до 2014 года - некоторые источники это утверждают. Они ждали благоприятной ситуации в Украине, и, к сожалению, дождались. Был план, как захватить Крым, когда возникнет благоприятная ситуация. Так и у нас должны быть военные, политические, технологические планы - не стратегия, а планы - что и как делать в течение каждого дня, недели, двух, трех недель, чтобы вернуть Крым, когда возникнет благоприятная геополитическая ситуация", - подчеркнул Фесенко.

Как только представится такая возможность, отметил он, Украине следует, в первую очередь, рассчитывать на собственные силы, а не на стороннюю поддержку западных партнеров или США.

"В этом случае надо не рассчитывать (на партнеров), а действовать. И признают. Никто из нынешних международных партнеров Украины в 91 году особо не ждал и не способствовал украинской независимости. Никто, в том числе и США", - сказал он.

Фесенко также добавил, что "не надо полагаться или ждать команды из Вашингтона, из Брюсселя - надо решительно действовать, когда противник ничего не сможет делать, а у нас будет возможность. Окно возможностей может быть коротким, но действовать надо решительно, тогда и все международные партнеры признают результат по факту".

Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации.