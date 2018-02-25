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Эксперт об аннексии Крыма: "границы невозврата" полуострова нет

Эксперт об аннексии Крыма: "границы невозврата" полуострова нет

Киев  •  УНН

 • 17488 просмотра

"Границы невозврата" Крыма нет. Правда, сказать, когда ситуация изменится никто не может, отметил Фесенко

КИЕВ. 25 февраля. УНН. "Границы невозврата" незаконно аннексированного Крыма нет, надо только дождаться благоприятных геополитических условий. Такую точку зрения в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

"В Украины нет "границы невозврата". Нельзя говорить, что "граница невозврата пройдена". Когда ситуация изменится, никто сейчас сказать не может. И это невозможно прогнозировать. Другая вещь, которую четко можно сказать: ни одно украинское правительство в обозримой перспективе, после выборов в 2019 году, через 5-7 лет не признает аннексии ... ", - отметил политолог.

По его словам, Украине нужно ждать благоприятной геополитической ситуации, а после того решительно действовать для возвращения полуострова.

"Один известный американский политик в неформальной беседе, на которой я присутствовал несколько дней назад, сказал - нам надо ждать благоприятной геополитической ситуации. Благоприятная геополитическая ситуация, если расшифровывать, - это что-то вроде распада Советского Союза", - отметил он.

По мнению эксперта, ждать придется 5, 10, 15 лет, а может и больше. Другого выхода, кроме как ждать, он не видит.

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"Нет сейчас какой-то искусственной стратегии, которая может вернуть Крым - через год, два или десять. Все, кто вам предложит какую-то стратегию, извините, или фантазеры, или профессиональные лжецы. Ее нет и не может быть. Ждать благоприятной геополитической ситуации - это и есть стратегия. Однако, надо быть готовым, должны быть планы, которые, скорее всего, были и у русских до 2014 года - некоторые источники это утверждают. Они ждали благоприятной ситуации в Украине, и, к сожалению, дождались. Был план, как захватить Крым, когда возникнет благоприятная ситуация. Так и у нас должны быть военные, политические, технологические планы - не стратегия, а планы - что и как делать в течение каждого дня, недели, двух, трех недель, чтобы вернуть Крым, когда возникнет благоприятная геополитическая ситуация", - подчеркнул Фесенко.

Как только представится такая возможность, отметил он, Украине следует, в первую очередь, рассчитывать на собственные силы, а не на стороннюю поддержку западных партнеров или США.

"В этом случае надо не рассчитывать (на партнеров), а действовать. И признают. Никто из нынешних международных партнеров Украины в 91 году особо не ждал и не способствовал украинской независимости. Никто, в том числе и США", - сказал он.

Фесенко также добавил, что "не надо полагаться или ждать команды из Вашингтона, из Брюсселя - надо решительно действовать, когда противник ничего не сможет делать, а у нас будет возможность. Окно возможностей может быть коротким, но действовать надо решительно, тогда и все международные партнеры признают результат по факту".

Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации.

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