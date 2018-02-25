Експерт про анексію Криму: "межі неповернення" півострову немає
Київ • УНН
"Межі неповернення" Криму немає. Щоправда сказати, коли ситуація зміниться ніхто не може, зазначив Фесенко
КИЇВ. 25 лютого. УНН. “Точки неповернення” незаконно анексованого Криму немає, треба лише дочекатись сприятливих геополітичних умов. Таку точку зору в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.
“В України нема „межі неповернення“. Не можна казати, що „межа неповернення пройшла“. Коли ситуація зміниться, ніхто зараз сказати не може. І це неможливо прогнозувати. Інша річ, яку чітко можна сказати: жоден український уряд в осяжній перспективі, після виборів в 2019 році, через 5-7 років не визнає анексії...”, — зазначив політолог.
За його словами, Україні треба чекати сприятливої геополітичної ситуації, а після того рішуче діяти для повернення півострова.
“Один відомий американський політик в неформальній розмові, на якій я був присутній декілька днів тому, сказав — нам треба чекати сприятливої геополітичної ситуації. Сприятлива геополітична ситуація, якщо розшифровувати, — це щось на кшталт розпаду Радянського Союзу”, — зазначив він.
На думку експерта, чекати доведеться 5, 10, 15 років, а може й більше. Іншого виходу, окрім як чекати, він не бачить.
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“Немає зараз якоїсь штучної стратегії, яка може повернути Крим — через рік, два або десять. Всі, хто вам запропонує якусь стратегію, вибачте, або фантазери, або професійні брехуни. Її немає і не може бути. Чекати сприятливої геополітичної ситуації — це і є стратегія. Проте, треба бути готовим, мають бути плани, які, скоріше за все, були і у росіян до 2014 року — деякі джерела про це стверджують. Вони теж чекали сприятливої ситуації в Україні, і, нажаль, дочекалися. Був план, як захопити Крим, коли виникне сприятлива ситуація. Так і у нас мають бути військові, політичні, технологічні плани — не стратегія, а плани — що і як робити протягом кожного дня, тижня, двох, трьох тижнів, щоб повернути Крим, коли виникне сприятлива геополітична ситуація”, — наголосив Фесенко.
Як тільки випаде така нагода, зазначив він, Україні слід в першу чергу розраховувати на власні сили, а не на сторонню підтримку західних партнерів чи США.
“В цьому випадку треба не розраховувати (на партнерів), а рішуче діяти. І визнають. Ніхто з нинішніх міжнародних партнерів України в 91 році особливо не чекав і не сприяв українській незалежності. Ніхто, зокрема і Сполучені Штати Америки”, — сказав він.
Фесенко також додав, що “не треба покладатися або чекати команди з Вашингтону, з Брюсселю — треба рішуче діяти, коли противник нічого не може робити, а у нас буде можливість. Вікно можливостей може бути коротким, але діяти треба рішуче, тоді і всі міжнародні партнери визнають результат по факту”.
Раніше перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.