Експерт про анексію Криму: "межі неповернення" півострову немає

КИЇВ. 25 лютого. УНН. “Точки неповернення” незаконно анексованого Криму немає, треба лише дочекатись сприятливих геополітичних умов. Таку точку зору в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

“В України нема „межі неповернення“. Не можна казати, що „межа неповернення пройшла“. Коли ситуація зміниться, ніхто зараз сказати не може. І це неможливо прогнозувати. Інша річ, яку чітко можна сказати: жоден український уряд в осяжній перспективі, після виборів в 2019 році, через 5-7 років не визнає анексії...”, — зазначив політолог.

За його словами, Україні треба чекати сприятливої геополітичної ситуації, а після того рішуче діяти для повернення півострова.

“Один відомий американський політик в неформальній розмові, на якій я був присутній декілька днів тому, сказав — нам треба чекати сприятливої геополітичної ситуації. Сприятлива геополітична ситуація, якщо розшифровувати, — це щось на кшталт розпаду Радянського Союзу”, — зазначив він.

На думку експерта, чекати доведеться 5, 10, 15 років, а може й більше. Іншого виходу, окрім як чекати, він не бачить.

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“Немає зараз якоїсь штучної стратегії, яка може повернути Крим — через рік, два або десять. Всі, хто вам запропонує якусь стратегію, вибачте, або фантазери, або професійні брехуни. Її немає і не може бути. Чекати сприятливої геополітичної ситуації — це і є стратегія. Проте, треба бути готовим, мають бути плани, які, скоріше за все, були і у росіян до 2014 року — деякі джерела про це стверджують. Вони теж чекали сприятливої ситуації в Україні, і, нажаль, дочекалися. Був план, як захопити Крим, коли виникне сприятлива ситуація. Так і у нас мають бути військові, політичні, технологічні плани — не стратегія, а плани — що і як робити протягом кожного дня, тижня, двох, трьох тижнів, щоб повернути Крим, коли виникне сприятлива геополітична ситуація”, — наголосив Фесенко.

Як тільки випаде така нагода, зазначив він, Україні слід в першу чергу розраховувати на власні сили, а не на сторонню підтримку західних партнерів чи США.

“В цьому випадку треба не розраховувати (на партнерів), а рішуче діяти. І визнають. Ніхто з нинішніх міжнародних партнерів України в 91 році особливо не чекав і не сприяв українській незалежності. Ніхто, зокрема і Сполучені Штати Америки”, — сказав він.

Фесенко також додав, що “не треба покладатися або чекати команди з Вашингтону, з Брюсселю — треба рішуче діяти, коли противник нічого не може робити, а у нас буде можливість. Вікно можливостей може бути коротким, але діяти треба рішуче, тоді і всі міжнародні партнери визнають результат по факту”.

Раніше перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.