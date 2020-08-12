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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71692 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98698 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105493 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125361 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100743 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101643 просмотра

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Эксперт: Притула станет мэром Киева, когда Вакарчук станет президентом Украины

Эксперт: Притула станет мэром Киева, когда Вакарчук станет президентом Украины

Киев  •  УНН

 • 16981 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Решением баллотироваться в мэры Киева шоумен Сергей Притула рискует повторить политическую карьеру Святослава Вакарчука. Об этом в эфире NewsOne заявил телеведущий Дмитрий Спивак.

“Неужели эта партия Сорос имени Голоса или Голос имени Сороса ни-как не может успокоиться: берет артистов в политику, там им плохо, скучно, они возвращаются, а люди опять ни с чем. Сереж, зачем ты это сделал? Замечательный, талантливый, прекрасный человек. Какие трубы, какое ЖКХ, какой Киев? Для чего?”, — сказал Спивак.

По его мнению, Сергей Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Святославе Вакарчуке, чего в “обозримом будущем не будет точно”. И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией. “Затащить фракцию „Голос“, очередных соросят теперь уже в Киевский совет... Только ради этого, Сергей, ты портишь пре-красную репутацию? Шоумен блистательный, талантливый, занимайся этим... Одумайся, не надо. Потеряешь больше, чем найдешь. И помни про Славу Вакарчука”, — заявил Спивак.

Он также негативно оценил перспективы выдвижения шоумена Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы от партии “Слуга народа”.

Напомним, 11 августа на съезде партии “Голос” Сергей Притула объявил о решении баллотироваться на пост городского головы Киева. “Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу ман-дат”, — заявил будущий кандидат. Несмотря на отсутствие политиче-ского опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и депутата Виталия Хомутынника.

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