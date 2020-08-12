Експерт: Притула стане мером Києва, коли Вакарчук стане президентом України

"Невже ця партія Сорос імені Голоса або Голос імені Сороса ні-як не може заспокоїтися: бере артистів в політику, там їм погано, нудно, вони повертаються, а люди знову ні з чим. Сергію, навіщо ти це зробив? Чудовий, талановитий, прекрасна людина. Які труби, яке ЖКГ, який Київ? Для чого?", - сказав Співак.

На його думку, Сергій Притула міг би стати мером столиці тільки при президентстві Святослава Вакарчука, чого в "осяжному майбутньому не буде точно". І навіть в цьому випадку його каденція обернулася б для Києва втраченим часом, а для самого Притули - зіпсованою репутацією.

"Затягнути фракцію "Голос", чергових соросят тепер уже до Київської ради... Тільки заради цього, Сергій, ти псуєш чудову репутацію? Шоумен блискучий, талановитий, займайся цим... Схаменися, не треба. Втратиш більше, ніж знайдеш. І пам'ятай про Славу Вакарчука", - заявив Співак.

Він також негативно оцінив перспективи висунення шоумена Олега Філімонова кандидатом в мери Одеси від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 11 серпня на з'їзді партії "Голос" Сергій Притула заявив про рішення балотуватися на пост міського голови Києва. "Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат", - заявив майбутній кандидат. Незважаючи на відсутність політичного досвіду, Сергій Притула має близькі зв'язки з політичним істеблішментом. Він зять впливового донецького бізнесмена-забудовника Віктора Сопельника і свояк мільйонера, екс-регіонала і депутата Віталія Хомутинника.