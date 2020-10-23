Эксперт объяснил, как влияет на избирателя обилие политической рекламы

“Политическая реклама влияет на избирателей следующим образом: в зависимости от контекста самой рекламы она формирует доверительные отношения, либо формирует очаг опасения. Дело в том, что политическая реклама, направленная на то, чтобы донести до слушателя какую-то положительную информацию работает не очень хорошо, значительно хуже чем пугающая реклама с негативным посылом. Я приведу пример. Дело в том, что когда человеку достаточно того, что мы будем жить хорошо это влияет хуже чем когда, допустим, политические деятели используют формулировку мы будем жить не так плохо, как раньше. Потому что нервная система лучше фокусируется на негативных аспектах Это обусловлено эволюцией. Чем больше негативных факторов человек отследил вокруг себя, тем больше шансов что он сможет предотвратить негативные факторы”, — пояснил Суббота.

Эксперт отметил, что политическая реклама — один из способов манипуляции. В тоже время, Суббота не видит особых оснований для того чтобы обилие рекламы того или иного кандидата вызывало негатив у избирателей, если все реализовано адекватно.

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“На самом деле такое (негативная реакция — ред.) происходит значительно реже, если весь контекст его (кандидата — ред.) программы — адекватен. То есть если он не перебарщивает именно, с скажем так, с трактовкой своих позиций. Если это просто повсеместно — негативно — человек это не распознаёт. Он не рассматривает это, как негативный фактор по ряду причин:

а) не ведет подсчет количества плакатов;

б) большое количество плакатов лишь закрепляет в памяти этого человека и данную рекламу.

И последнее, что тоже немаловажно, количество рекламы, если оно лояльное и не агрессивное, знаете есть агрессивные продажи, есть нормальные, если реклама не агрессивна, если агитация является не агрессивной, то нервная система распознает, как более доброжелательного и успешного человека”, — считает Суббота.

Он пояснил, что мозг принимает решения, что тот или иной кандидат хороший только потому что он чаще появляется и негативных аспектов в его рекламной агитационной кампании меньше.

“Однако все-таки формулировка влияет. Если формулировка идёт от негатива к положительному это лучше влияет на нервную систему. То есть лучше человек замечает, чем, когда идёт просто в сторону положительного или просто в сторону от отрицательно”, — считает эксперт.

Напомним, в Украине 25 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. День тишины перед выборами начинается с 00.00 24 октября.