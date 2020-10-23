Експерт пояснив, як впливає на виборця велика кількість політичної реклами

"Політична реклама впливає на виборців таким чином: в залежності від контексту самої реклами вона формує довірчі відносини, або формує спалах побоювання. Справа в тому, що політична реклама, спрямована на те, щоб донести до слухача якусь позитивну інформацію працює не дуже добре, значно гірше ніж реклама з негативним посилом, що лякає. Я наведу приклад. Справа в тому, що коли людині досити те, що ми будемо жити добре це впливає гірше ніж коли, припустимо, політичні діячі використовують формулювання ми будемо жити не так погано, як раніше. Тому що нервова система краще фокусується на негативних аспектах. Це обумовлено еволюцією. Чим більше негативних чинників людина відстежила навколо себе, тим більше шансів що вона зможе запобігти негативним факторам", - пояснив Суббота.

Експерт зазначив, що політична реклама - один із способів маніпуляції. У той же час, Суббота не бачить особливих підстав для того, щоб велика кількість реклами того чи іншого кандидата викликала негатив у виборців, якщо все реалізовано адекватно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори-2020: скільки можна заробити у ТВК і ДВК

"Насправді таке (негативна реакція - ред.) відбувається значно рідше, якщо весь контекст його (кандидата - ред.) програми - адекватний. Тобто якщо він не перебільшує саме, з скажімо так, з трактуванням своїх позицій. Якщо це просто повсюдно - негативно - людина це не розпізнає. Він не розглядає це, як негативний фактор з низки причин:

а) не веде підрахунок кількості плакатів;

б) велика кількість плакатів лише закріплює в пам'яті цю людину і дану рекламу.

І останнє, що теж важливо, кількість реклами, якщо вона лояльна і не агресивна, знаєте є агресивні продажі, є нормальні, якщо реклама не агресивна, якщо агітація є не агресивною, то нервова система розпізнає, як більш доброзичливу і успішну людину", - вважає Суббота.

Він пояснив, що мозок приймає рішення, що той чи інший кандидат хороший тільки тому, що він частіше з'являється і негативних аспектів в його рекламній агітаційній кампанії менше.

"Однак все-таки формулювання впливає. Якщо формулювання йде від негативу до позитиву це краще впливає на нервову систему. Тобто краще людина помічає, ніж, коли йде просто в сторону позитивного або просто в сторону від негативно", - вважає експерт.

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня пройдуть вибори в органи місцевого самоврядування. День тиші перед виборами починається з 00.00 24 жовтня.