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Эксперт объяснил, кто должен понести ответственность за незаконную ликвидацию банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 9494 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальный банк Украины должен в полном объеме возместить все убытки, причиненные в результате незаконной ликвидации банка "Михайловский". Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Вячеслав Олейник.

Эксперт объяснил, кто должен понести ответственность за незаконную ликвидацию банка "Михайловский"

"Я считаю, что после решения суда о незаконной ликвидации банка "Михайловский", Национальный банк должен будет возместить убытки в полном объеме", - сказал он.

Так же должны понести ответственность лица, арестовали экс-главу банка "Михайловский", подчеркнул эксперт.

"Игорь Дорошенко (экс-председатель правления банка - ред.) до сих пор в СИЗО. Безусловно, тот, кто принимал решение об отнесении банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных, и человек, который непонятно по каким причинам принял решение посадить Дорошенко, должны понести ответственность", - отметил он.

По мнению Олийныка, государство должно компенсировать владельцам и правлению банка моральный и материальный ущерб.

"Я считаю, что Дорошенко должен сесть на место руководителя банка. И нужно провести полную ревизию, что было продано за это время. Кроме того, нужно учесть и моменты с ущербом репутации банка и его владельцам. Эта же дело приобрело массового огласку в СМИ, и СБУ проводила следственные действия, и прокуратура работала, и все это должно быть возмещено. Фактически государством в лице Нацбанка. Или владельцы банка "Михайловский" должны сделать ревизию и получить средства от государства и рассчитаться этими средствами с вкладчиками", - сказал он.

В целом, по его оценке, от так называемой очистки банковского сектора и противоправных действий Нацбанка всего пострадали вкладчики банков. До сих пор они не могут получить свои средства, в том числе и из-за несовершенства законодательства.

"На сегодняшний день, Закон "О системе гарантирования вкладов" уже более двух лет находится в Конституционном суде Украины и его хотят признать, что противоречащий Конституции Украины. Но с рассмотрением дела затягивают, потому что это не выгодно власти. Поэтому вопрос по вкладам тех физических лиц, которым не выплатили гарантированные суммы, остается открытым. Эти люди пострадали, потому, что они выиграли суды (которые обязать Фонд гарантирования вкладов выплатить им гарантированные суммы - ред.), заплатили судебные сборы, а средства им все равно не выплатили. Государство должно будет возместить и вклады, и проценты годовых за задержку этих расчетов", - резюмировал В.Олийнык.

Как сообщал УНН, суд признал ликвидацию банка "Михайловский" незаконной.

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