Експерт пояснив, хто має понести відповідальність за незаконну ліквідацію банку “Михайлівський”

“Я вважаю, що після рішення суду про незаконну ліквідацію банку "Михайлівський", Національний банк повинен буде відшкодувати збитки у повному обсязі”, — сказав він.

Так само мають понести відповідальність особи, які арештували екс-голову банку “Михайлівський”, наголосив експерт.

“Ігор Дорошенко (екс-голова правління банку — ред.) досі в СІЗО. Безумовно, той, хто приймав рішення про віднесення банку "Михайлівський“ до категорії неплатоспроможних, і людина, яка незрозуміло з яких причин прийняла рішення посадити Дорошенка, мають понести відповідальність”, — зауважив він.

На думку В.Олійника, держава має компенсувати власникам та правлінню банку моральні та матеріальні збитки.

“Я вважаю, що Дорошенко має сісти на місце керівника банку. І потрібно провести повну ревізію, що було продано за цей час. Окрім того, потрібно врахувати і моменти зі шкодою репутації банку та його власникам. Ця ж справа набула масового розголосу в ЗМІ, і СБУ проводила слідчі дії, і прокуратура працювала, і все це має бути відшкодовано. Фактично державою в особі Нацбанку. Або власники банку "Михайлівський" мають зробити ревізію і отримати кошти від держави і розрахуватися цими коштами з вкладниками”, — сказав він.

Загалом, за його оцінкою, від так званої очистки банківського сектору та протиправних дій Нацбанку найбільше постраждали вкладники банків. Досі вони не можуть отримати свої кошти, зокрема й через недосконалість законодавства.

“На сьогоднішній день, Закон "Про систему гарантування вкладів" вже більше двох років знаходиться в Конституційному суді України і його хочуть визнати, як такий, що суперечить Конституції України. Але з розглядом справи затягують, тому що це не вигідно владі. Тому питання по вкладам тих фізичних осіб, яким не виплатили гарантовані суми, залишається відкритим. Ці люди постраждали, тому, що вони виграли суди (які зобов'язати Фонд гарантування вкладів виплатити їм гарантовані суми — ред.), заплатили судові збори, а кошти їм все одно не виплатили. Держава повинна буде відшкодувати і вклади, і відсотки річних за затримку цих розрахунків”, — резюмував В. Олійник.

Як повідомляв УНН, суд визнав ліквідацію банку “Михайлівський” незаконною.