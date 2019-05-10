Эксперт сообщил, когда ждать подешевения клубники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Клубнику отечественного производства по приемлемой цене стоит ожидать не ранее 12-13 июня. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
"У нас с вами поздняя холодная весна, поэтому раньше, чем июнь, ни клубника, ни малина не пойдет в цене вниз, а в июне, когда пойдут ягоды украинского производства с открытого грунта, цена на них стремительно покатится вниз. К 12-13 июня цена на ягоды будет держаться, а затем стремительно покатится вниз", - отметил экономист.
По его словам, первая волна падения цены на ягоды будет наблюдаться на рынках Украины с началом прибытия урожая клубники из Закарпатья.
Напомним, в течение апреля овощи в Украине подорожали на более чем 12%, в том числе белокочанная капуста подорожала почти на 44%.