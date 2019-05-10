Експерт повідомив, коли чекати здешевлення полуниці

"У нас з вами пізня холодна весна, тому раніше, ніж червень місяць, ні полуниця, ні малина не піде в ціні вниз, а в червні, коли підуть ягоди українського виробництва з відкритого ґрунту, ціна на них стрімко покотиться вниз. До 12-13 червня ціна на ягоди буде триматися, а після цього стрімко покотиться вниз", - зазначив економіст.

За його словами, перша хвиля падіння ціни на ягоди буде спостерігатися на ринках України з початком прибуття врожаю полуниці із Закарпаття.

Нагадаємо, протягом квітня овочі в Україні подорожчали на понад 12%, зокрема білокачанна капуста подорожчала майже на 44%.