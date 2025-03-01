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Эксперт по языку тела объяснила эмоции во время перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Киев • УНН

 • 101080 просмотра

Эксперт Джуди Джеймс проанализировала поведение Трампа во время перепалки с Зеленским в Овальном кабинете. Она охарактеризовала Трампа как «альфа-самца» в состоянии агрессивного возбуждения и описала ключевые моменты конфликта.

Эксперт по языку тела объяснила эмоции во время перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Эксперт по языку тела описала президента США Дональда Трампа как "альфа-самца" и отметила, что тот был в состоянии "агрессивного возбуждения" во время перепалки в Овальном кабинете с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали 

В пятницу после пресс-конференции президентов Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, в интервью DailyMail сказала, что встреча показала "альфа-самца Трампа в состоянии агрессивного возбуждения".

Джуди Джеймс отметила, что Трамп в момент разговора утверждал свою власть и авторитет, ведя себя как лидер, который не позволяет себя победить. Она также обратила внимание на роль вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, по ее мнению, выступал как "ведомый" (wingman) в словесном конфликте. Она также указала на спор Вэнса с Зеленским, сказав, что он вел себя "как песчинка, которая раздражает устрицу, чтобы создать жемчужину".

"С точки зрения животных было бы уместно, если бы ведомый вступил в словесный конфликт, но не альфа, которого нельзя заменить или увидеть побежденным, - добавила она. - Поэтому Трамп сильно рисковал, когда слушал споры двух мужчин и в конце концов решил сам выйти на ринг".

Описывая дальнейшее вмешательство Трампа, Джеймс сказала: "Трамп наконец-то вмешался, переняв боевую эстафету у Джей Ди Вэнса криком "Нет, нет, нет!" и подняв обе руки, чтобы остановить перепалку. 

"Называя себя всемирным миротворцем, было иронично видеть, как он пытался прекратить словесную перепалку,... а в итоге сам себя избил".

Эксперт обратила внимание на поднятый указательный палец Трампа, который является его любимым жестом власти, но даже этот жест не смог унять спор, ведь оба лидера повысили голоса и одновременно кричали друг на друга. Трамп обвинил Зеленского в "неуважении", и его лицо покраснело от гнева, указывает издание.

Зеленский, в свою очередь, не сдался, и даже показал Трампу фотографии разрушений, которым подверглась Украина. Он заявил, что благодарит американский народ за поддержку, но не согласился с критикой.

"Однако финал выглядел так, будто актеры уходят со сцены. Бывшая телезвезда Трамп подмигнул зрителям, давая понять, что все в порядке, а бывшая телезвезда Зеленский поднял большой палец вверх", - отметила она.

"Вэнс подошел и похлопал своего босса, будто пытаясь доказать, что он выиграл бой", - указала эксперт.

Как отмечается, эта перепалка была непохожа ни на что, что когда-либо видели публично в Овальном кабинете. И ее транслировали на телеэкранах по всему миру.

Напомним 

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. 

После этого в интервью на Fox News Владимир Зеленский признал, что перепалка "не была хорошей" для обеих сторон.

Алина Волянская

Алина Волянская

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