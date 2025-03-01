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Експертка з мови тіла пояснила емоції під час перепалки Трампа і Зеленського в Білому домі

Київ • УНН

 • 101088 перегляди

Експерт Джуді Джеймс проаналізувала поведінку Трампа під час перепалки із Зеленським в Овальному кабінеті. Вона охарактеризувала Трампа як "альфа-самця" в стані агресивного збудження та описала ключові моменти конфлікту.

Експертка з мови тіла пояснила емоції під час перепалки Трампа і Зеленського в Білому домі

Експерт з мови тіла описала президента США Дональда Трампа як "альфа-самця" та зазначила, що той був  у стані "агресивного збудження" під час перепалки в Овальному кабінеті з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі 

У п'ятницю після пресконференції президентів Джуді Джеймс, експерт з мови тіла, в інтерв'ю DailyMail сказала, що зустріч показала "альфа-самця Трампа в стані агресивного збудження".

Джуді Джеймс зауважила, що Трамп у момент розмови утверджував свою владу і авторитет, поводячись як лідер, який не дозволяє себе перемогти. Вона також звернула увагу на роль віцепрезидента США Джей Ді Венса, який, на її думку, виступав як "відний" (wingman) у словесному конфлікті. Вона також вказала на суперечку Венса із Зеленським, сказавши, що він поводився "як піщинка, яка дратує устрицю, щоб створити перлину".

"З точки зору тварин було б доречно, якби відний вступив у словесний конфлікт, але не альфа, якого не можна замінити або побачити переможеним, - додала вона. - Тому Трамп сильно ризикував, коли слухав суперечки двох чоловіків і врешті-решт вирішив сам вийти на ринг".

Описуючи подальше втручання Трампа, Джеймс сказала: "Трамп нарешті втрутився, перейнявши бойову естафету у Джей Ді Венс криком "Ні, ні, ні!" і піднявши обидві руки, щоб зупинити перепалку. 

"Називаючи себе всесвітнім миротворцем, було іронічно бачити, як він намагався припинити словесну перепалку,.. а в підсумку сам себе побив".

Експертка звернула увагу на піднятий вказівний палець Трампа, який є його улюбленим жестом влади, але навіть цей жест не зміг вгамувати суперечку, адже обидва лідери підвищили голоси і одночасно кричали один на одного. Трамп звинуватив Зеленського в "неповазі", і його обличчя почервоніло від гніву, вказує видання.

Зеленський, своєю чергою, не здався, і навіть показав Трампу фотографії руйнувань, яких зазнала Україна. Він заявив, що дякує американському народу за підтримку, але не погодився з критикою.

"Однак фінал виглядав так, ніби актори йдуть зі сцени. Колишня телезірка Трамп підморгнув глядачам, даючи зрозуміти, що все гаразд, а колишня телезірка Зеленський підняв великий палець вгору", - зазначила вона.

"Венс підійшов і поплескав свого боса, ніби намагаючись довести, що він виграв бій", - вказала експертка.

Як зазначається, ця перепалка була несхожа ні на що, що коли-небудь бачили публічно в Овальному кабінеті. І її транслювали на телеекранах по всьому світу.

Нагадаємо 

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Після цього в інтерв'ю на Fox News Володимир Зеленський визнав, що перепалка "не була доброю" для обох сторін.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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