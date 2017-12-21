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Эксперт подвел итоги ликвидации украинских банков

Киев • УНН

 • 12106 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Так называемое очищение банковской системы привело к значительным потерям для украинской экономики. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат IV-VI созывов и бывший почетный президент "Укргазбанка" Василий Горбаль.

Эксперт подвел итоги ликвидации украинских банков

"Во время так называемой чистки банковской системы не было четкого плана и разработанной тактики. Часто решения принимались достаточно эмоционально по отношению к тому или иному банку. Где-то забывался и отходил на второй план тезис, что банк - это прежде всего клиенты, а не акционеры и владельцы", - сказал Горбаль.

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По словам эксперта, потери бизнеса от очистки банковской системы являются критическими для экономики.

"Потери государственных предприятий составили около 1 млрд долл. ФГВФЛ называл цифру больше 20 млрд грн. Мы понимаем, что в разные периоды курс был фактически от 11 грн за доллар к текущему (28,40 грн за доллар - ред.), то соответственно сумма больше 1 млрд долл. Эта сумма сопоставима с траншем Международного валютного фонда", - отметил Горбаль.

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Он отметил, что сейчас НБУ и ФГВФЛ нужно работать над минимизацией последствий и следить за прозрачностью продажей активов ликвидируемых банков.

Напомним, за время так называемой чистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости.

Вкладчики этих банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ.

Заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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