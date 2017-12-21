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Експерт підбив підсумки ліквідації українських банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Так зване очищення банківської системи призвело до значних втрат для української економіки. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат IV-VI скликань та колишній почесний президент “Укргазбанку” Василь Горбаль.

Експерт підбив підсумки ліквідації українських банків

“Під час так званого очищення банківської системи не було чіткого плану і розробленої тактики. Часто рішення приймалися досить емоційно по відношенню до того чи іншого банку. Десь забувалося і відходила на другий план теза, що банк — це перш за все клієнти, а не акціонери і власники”, — сказав Горбаль.

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За словами експерта, втрати бізнесу від очищення банківської системи є критичними для економіки.

“Втрати державних підприємств склали близько 1 млрд дол. ФГВФО називав цифру більше 20 млрд грн. Ми розуміємо, що в різні періоди курс був фактично від 11 грн за долар до поточного (28,40 грн за долар — ред.), то відповідно сума більше 1 млрд дол. Ця сума співставна з траншем Міжнародного валютного фонду”, — зазначив Горбаль.

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Він наголосив, що нині НБУ і ФГВФО потрібно працювати над мінімізацією наслідків та слідкувати за прозорим продажем активів ліквідованих банків.

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який, за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю.

Вкладники цих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО.

Позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з відступленням права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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