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Эксперт назвал заинтересованных в дерибане украинских газовых месторождений

Киев • УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Российский бизнесмен Павел Фукс мог купить украинские газовые месторождения в интересах экс-министра экологии Эдуарда Ставицкого. Такое мнение в комментарии УНН высказал энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Эксперт назвал заинтересованных в дерибане украинских газовых месторождений

“Кулуарная продажа 33% доли (НАК „Надра Украины“ в ООО „Ист Юроуп Петролеум“ — ред.) наталкивает на мысль, что ситуация не является прозрачной. А объяснение, что кроме „Авант Трейд Лимитед“ заинтересованных в приобретении доли не было, является банальным.

„Надра Украины“ должны рассказать о деталях продажи, показать соответствующую копию решения. А иначе допускаем, что решение может носить политический характер. Фукс — это человек, который может и умеет решать свои и чужие проблемы. Приобретением доли он мог решить проблемы, например, Ставицкого, окружения, которое с ним работало”, — предположил эксперт.

“Надра Украины” владеет перспективными и ценными газовыми месторождениями, продолжил Корольчук.

“Они имеют значительно большую ценность, чем пару миллионов гривен”, — резюмировал он.

Напомним, в последний день 2018 года, 31 декабря НАК “Надра Украины” продала 33% долю в компании “Ист Юроуп Петролеум” обществу “Авант Трейд Лимитед”. Обе компании — из орбиты российского бизнесмена Павла Фукса.

При этом в НАК “Надра Украины” уверяют, что “Авант Трейд Лимитед” — это единственная компания, которая заинтересовалась покупкой указанной доли, а сама продажа ее никоим образом не нарушила права украинского народа. Вместе с тем НАК “Надра Украины” категорически отказывается предоставить решение о продаже государственной доли без уважительных на то оснований.

“Ист Юроуп Петролеум” ранее называлась “Голден Деррик” и была связана с министром беглецом Эдуардом Ставицким. Вместе с государственной долей компаниям Фукса достались и газовые месторождения Украины.

По данным СМИ, в сентябре 2018 года Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании “Ист Юроуп Петролеум”.

Справка: Павел Фукс — российский бизнесмен украинского происхождения, один из застройщиков “Москва-Сити”.

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