Експерт назвав зацікавлених у дерибані українських газових родовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російський бізнесмен Павло Фукс міг купити українські газові родовища в інтересах екс-міністра екології Едуарда Ставицького. Таку думку у коментарі УНН висловив енергетичний експерт Юрій Корольчук.
"Кулуарний продаж 33% частки (НАК "Надра України" у ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", - ред.) наштовхує на думку, що ситуація не є прозорою. А пояснення, що окрім "Авант Трейд Лімітед" зацікавлених у придбанні частки не було, є банальним.
"Надра України" мали б розповісти про деталі продажу, показати відповідну копію рішення. А інакше допускаємо, що рішення може носити політичний характер. Фукс - це людина, яка може і вміє вирішувати свої та чужі проблеми. Придбанням частки він міг вирішити проблеми, приміром, Ставицького, оточення, яке із ним працювало", - припустив експерт.
"Надра України" володіє перспективними та цінними газовими родовищами, продовжив Корольчук.
"Вони мають значно більшу цінність, аніж пару мільйонів гривень", - резюмував він.
Нагадаємо, в останній день 2018 року, 31 грудня НАК "Надра України" продала 33% частку в компанії "Іст Юроуп Петролеум" товариству "Авант Трейд Лімітед". Обидві компанії – з орбіти російського бізнесмена Павла Фукса.
При цьому у НАК "Надра України" запевняють, що "Авант Трейд Лімітед" - це єдина компанія, яка зацікавилася купівлею вказаної частки, а сам продаж її жодним чином не порушив права українського народу. Разом з тим НАК "Надра України" категорично відмовляється надати рішення про продаж державної частки, без поважних на те підстав.
"Іст Юроуп Петролеум" раніше називалася "Голден Деррік" і була пов’язана з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. Разом з державною часткою компаніям Фукса дісталися і газові родовища України.
За даними ЗМІ, у вересні 2018 року Державна служба геології та надр без конкурсу збільшила ліцензійні ділянки для компанії "Іст Юроуп Петролеум".
Довідка: Павло Фукс – російський бізнесмен українського походження, один із забудовників "Москва-Сіті".