Эксперт назвал претензии НАПК к Павелко несуразными
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Народный депутат, отдающий свой голос за разработанные правительством законопроекты, выполняет государственническую функцию. Речи о конфликте интересов в таком случае быть не может. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Александр Кочетков, комментируя, в частности, претензии НАПК к президенту УАФ Андрею Павелко.
Отметим, что в 2018 году Кабинет министров Украины подал в ВР пакет законодательных изменений. Они касались выполнения Украиной взятых на себя перед УЕФА обязательств по гарантиям проведения финального матча ЛЧ-2018 на НСК "Олимпийский".
Указанный пакет законодательных изменений поддержал, в том числе, народный депутат, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Поэтому НАПК заподозрило конфликт интересов у политика, и теперь вызывает его для дачи объяснений.
"Депутат, голосующий за законопроекты и решения, представленные Кабмином, выполняет государственническую функцию. В конкретном случае депутаты поддержали проведение мероприятия европейского уровня. Если бы было наоборот - депутат не явился, не голосовал, - тогда конфликт интересов между его обязанностями и их выполнением. Не иначе. Я хочу лучше думать о наших антикоррупционных органах - это, пожалуй, какая-то несуразная формулировка", - прокомментировал Кочетков.
Он напомнил, что НАПК неоднократно выдвигало претензии к Павелко в части возможного конфликта интересов. Кочетков видит в этом предвзятое отношение антикоррупционных органов к футбольному функционеру.
"Что касается Павелко - его уже давно обвиняют невесть в чем. Относительно конфликта интересов - это вообще давняя история, и это определенным образом направлено лично против него.
Просто идет борьба за околофутбольные преференции. Потому что у нас так исторически сложилось, что тот, кто руководит футбольным мячом, имеет более мощный политический вес", - считает Кочетков.
Напомним, как писал УНН, НАПК уже проверяло Павелко на предмет возможного конфликта интересов в прошлом году. И тогда антикоррупционеры пришли к выводу, что никаких нарушений со стороны политика нет.