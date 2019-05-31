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Эксперт назвал претензии НАПК к Павелко несуразными

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Народный депутат, отдающий свой голос за разработанные правительством законопроекты, выполняет государственническую функцию. Речи о конфликте интересов в таком случае быть не может. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Александр Кочетков, комментируя, в частности, претензии НАПК к президенту УАФ Андрею Павелко.

Отметим, что в 2018 году Кабинет министров Украины подал в ВР пакет законодательных изменений. Они касались выполнения Украиной взятых на себя перед УЕФА обязательств по гарантиям проведения финального матча ЛЧ-2018 на НСК "Олимпийский".

Указанный пакет законодательных изменений поддержал, в том числе, народный депутат, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Поэтому НАПК заподозрило конфликт интересов у политика, и теперь вызывает его для дачи объяснений.

"Депутат, голосующий за законопроекты и решения, представленные Кабмином, выполняет государственническую функцию. В конкретном случае депутаты поддержали проведение мероприятия европейского уровня. Если бы было наоборот - депутат не явился, не голосовал, - тогда конфликт интересов между его обязанностями и их выполнением. Не иначе. Я хочу лучше думать о наших антикоррупционных органах - это, пожалуй, какая-то несуразная формулировка", - прокомментировал Кочетков.

Он напомнил, что НАПК неоднократно выдвигало претензии к Павелко в части возможного конфликта интересов. Кочетков видит в этом предвзятое отношение антикоррупционных органов к футбольному функционеру.

"Что касается Павелко - его уже давно обвиняют невесть в чем. Относительно конфликта интересов - это вообще давняя история, и это определенным образом направлено лично против него.

Просто идет борьба за околофутбольные преференции. Потому что у нас так исторически сложилось, что тот, кто руководит футбольным мячом, имеет более мощный политический вес", - считает Кочетков.

Напомним, как писал УНН, НАПК уже проверяло Павелко на предмет возможного конфликта интересов в прошлом году. И тогда антикоррупционеры пришли к выводу, что никаких нарушений со стороны политика нет.

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