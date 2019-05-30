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ЗМІ назвали причину виклику Павелка в НАЗК: голосував за проведення фіналу ЛЧ-2018 у Києві

ЗМІ назвали причину виклику Павелка в НАЗК: голосував за проведення фіналу ЛЧ-2018 у Києві

Київ • УНН

 • 9462 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запідозрило наявність конфлікту інтересів у народного депутата і президента Української асоціації футболу Андрія Павелка через його голосування у Раді. Про це пише "ДС", передає УНН.

"Мова про прийняття в березні 2018 року пакету законодавчих змін, які були необхідні для проведення фіналу ЛЧ УЄФА в столиці", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, документи в Раду вносив Кабмін.

"А їх прийняття Україна гарантувала УЄФА на старті процесу визначення міста, яке може прийняти фінал", - зазначає ЗМІ.

Так, закони стосувалися забезпечення громадського порядку під час проведення матчу, безпеки делегатів і команд-учасниць, питань митного контролю, участі спонсорів УЄФА. Шляхом прийняття даного пакета документів, Україна виконала взяті на себе перед УЄФА обов'язки, пише "ДС".

Голосування за законопроекти відбулося 22 березня. І Павелко підтримав прийняття цих документів.

У свою чергу, у НАЗК вважають, що Павелко, будучи "головним організатором фіналу ЛЧ", повинен був голосувати "проти виконання Україною наданих УЄФА гарантій", пише "ДС".

За даними видання, в УАФ претензії НАЗК поки ніяк не коментують. У НАЗК також не поспішають озвучувати свою позицію публічно.

"Так чи інакше, але подібні аргументи Агентства проти президента УАФ навряд чи можна назвати спроможними. Більш того, наше НАЗК можуть не зрозуміти в УЄФА. Адже, по суті, вони вважають, що Павелко повинен був саботувати виконання умов організації з боку України, як приймаючої сторони фінального матчу ЛЧ", - зазначає "ДС".

Нагадаємо, у НАЗК по другому колу вирішили перевірити Павелка на предмет наявності конфлікту інтересів.

Також нагадаємо, раніше у НАЗК вже перевіряли депутата Андрія Павелка на предмет можливого допущення конфлікту інтересів через посаду в компанії UEFA Events SA. Тоді антикорупціонери дійшли висновку, що ніяких порушень з боку політика немає.

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