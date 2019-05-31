Експерт назвав претензії НАЗК до Павелка недолугими

Зазначимо, що у 2018 році Кабінет міністрів України подав до ВР пакет законодавчих змін. Вони стосувалися виконання Україною взятих на себе перед УЄФА зобов’язань щодо гарантій проведення фінального матчу ЛЧ-2018 на НСК “Олімпійський”.

Зазначений пакет законодавчих змін підтримав, у тому числі, народний депутат, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Через це НАЗК запідозрило конфлікт інтересів у політика, і тепер викликає його для дачі пояснень.

"Депутат, який голосує за законопроекти і рішення, подані Кабміном, виконує державницьку функцію. У конкретному випадку депутати підтримали проведення заходу європейського рівня. Якби було навпаки - депутат не з'явився, не голосував - тоді є конфлікт інтересів між його обов'язками і їх виконанням. Не інакше. Я хочу краще думати про наші антикорупційні органи - це, мабуть, якесь недолуге формулювання", - прокоментував Кочетков.

Він нагадав, що НАЗК неодноразово висувало претензії до Павелка в частині ймовірного конфлікту інтересів. Кочетков вбачає у цьому упереджене ставлення антикорупційних органів до футбольного функціонера.

"Щодо Павелка - його вже давно звинувачують казна в чому. Щодо конфлікту інтересів - це взагалі давня історія, і це певним чином спрямовано особисто проти нього.

Просто йде боротьба за навколофутбольні преференції. Бо у нас так історично склалося, що той, хто керує футбольним м'ячем, має значно потужнішу політичну вагу", - вважає Кочетков.

Нагадаємо, як писав УНН, НАЗК вже перевіряло Павелка на предмет можливого конфлікту інтересів минулого року. І тоді антикорупціонери дійшли висновку, що ніяких порушень з боку політика немає.