Эксперт назвал предмет гордости Украины в области животноводства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинские производители курятины - одни из самых эффективных в мире. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.
"Сегодня среди всех отраслей животноводства только птицеводство является предметом гордости. Себестоимость 1 кг живой птицы в Украине на уровне с Бразилией - 0,65 евро, без НДС. В то же время в Европе этот показатель составляет 0,82 евроцента. То есть, себестоимость 1 кг живой птицы в Украине на одну треть ниже, чем в ЕС", - заявил он.
Низкая себестоимость - низкие цены на мясо, продолжил Бабенко.
"Возьмем, например, отрасль свиноводства. Себестоимость живых свиней в ЕС составляет 0,8 евро (23,5 грн) за 1 кг живого веса, в Бразилии, США и Канаде - 0,7 евро. По данным Ассоциации "Свиноводы Украины", фактическая себестоимость живых товарных свиней составляет 37-41 грн/кг. Эти данные есть одним из ответов на вопрос, почему свинина в Украине дороже, чем в Польше", - говорит эксперт.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.
В то же время, в ЕС не слишком довольны стремительным развитием производства курятины в Украине. Говорят, что украинские производители создали серьезную конкуренцию европейским на международном рынке.