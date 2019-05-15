Експерт назвав предмет гордості України у галузі тваринництва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українські виробники курятини - одні з найефективніших у світі. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив генеральний директор ТОВ “ Центр підвищення ефективності у тваринництві ” Микола Бабенко, передає УНН.
"Сьогодні серед усіх галузей тваринництва лише птахівництво є предметом гордості. Собівартість 1 кг живої птиці в Україні на рівні з Бразилією – 0,65 євро, без ПДВ. Водночас у Європі цей показник становить 0,82 євроценти. Тобто, собівартість 1 кг живої птиці в Україні є на одну третину нижчою, аніж у ЄС", - заявив він.
Низька собівартість - низькі ціни на м'ясо, продовжив Бабенко.
"Візьмемо, для прикладу, галузь свинарства. Собівартість живих свиней у ЄС становить 0,8 євро (23,5 грн) за 1 кг живої ваги, у Бразилії, США та Канаді - 0,7 євро. За даними Асоціації “Свинарі України”, фактична собівартість живих товарних свиней становить 37-41 грн/кг. Ці дані є однією із відповідей на питання, чому свинина в Україні дорожча, аніж у Польщі", - каже експерт.
Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.
Водночас, в ЄС не надто задоволені стрімким розвитком виробництва курятини в Україні. Кажуть, що українські виробники створили серйозну конкуренцію європейським на міжнародному ринку.