Эксперт: Коломойский не получит ни государственных денег, ни новую "взлетку" в Днепре

ukru
15 марта, 19:03 • 106520 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143004 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123329 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116876 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104734 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101424 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92886 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123964 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127277 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127299 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 73760 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 43921 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 24188 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 45196 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 27205 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123964 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123946 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261338 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290660 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105118 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127277 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111472 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128745 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130771 просмотра
Актуальное
Эксперт: Коломойский не получит ни государственных денег, ни новую "взлетку" в Днепре

Эксперт: Коломойский не получит ни государственных денег, ни новую "взлетку" в Днепре

Киев • УНН

 • 23634 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Государственное финансирование в рамках строительства новой взлетно-посадочной полосы не имеет никакого отношения к Игорю Коломойскому. Об этом заявил известный экономический эксперт — Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Так он прокомментировал широко растиражированное СМИ расследование, в котором утверждается, что государственные 6 млрд грн идут на финансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре для Коломойского, передает УНН.

Детали

Охрименко обратил внимание на очевидные фактологические нестыковки.

“Несмотря на привлечение подрядчика в лице турецкой Онур мы пока вообще не видим активных строительных работ на взлетно-посадочной полосе. Учитывая, что тендер завершился впритирку к окончанию строительного сезона, можно лишь допустить, что Онур вернется на площадку весной”, — сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что по работам на взлетке еще рано что-то говорить, но раздутая сейчас в СМИ шумиха, что новую взлетку или деньги от ее строительства каким-то образом может получить Коломойский, — это созданный кем-то миф, не имеющий отношения к реальности.

Эксперт отметил, что видео блогера, которое недавно было отснято в аэропорту Днепра, четко показывает: идет строительство терминалов нового аэропорта — ими занимается группа DCH Александра Ярославского как частный инвестор этого проекта частно-государственного партнерства. В то время, как на строительной площадке взлетно-посадочной полосы, которая принадлежит государству и финансируется из бюджета, результатов работы Онур пока практически не видно.

“На видео блогера со строительства аэропорта в Днепре мы видим только новый терминал Ярославского, где работы идут уже на уровне второго-третьего этажей. На этом фоне очень смешно выглядят потуги отдельных политиков рассказать, что какие-то там деньги на строительство днепровского аэропорта попали в карман Коломойскому. Даже если он и контролирует старый терминал — ему все равно ничего не достанется ни со строительства нового аэропорта, ни с новой взлетно-посадочной полосы. Достаточно посмотреть на план аэродрома — из него несложно понять очевидную вещь: взлетка ведет не к старому аэропорту Коломойского, а к новым терминалам. Как говорится, учите матчасть”, — иронизирует эксперт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы