Експерт: Коломойський не отримає ні державних грошей, ні нову "злітку" у Дніпрі

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Охріменко звернув увагу на очевидні фактологічні нестиковки.

"Незважаючи на залучення підрядника в особі турецької Онур ми поки взагалі не бачимо активних будівельних робіт на злітно-посадковій смузі. Враховуючи, що тендер завершився впритул до закінчення будівельного сезону, можна лише допустити, що Онур повернеться на майданчик навесні", — сказав Охріменко.

Він підкреслив, що по роботах на злітці ще рано щось говорити, але роздутий зараз у ЗМІ галас, що нову злітку або гроші від її будівництва якимось чином може отримати Коломойський, - це створений кимось міф, який не має відношення до реальності.

Експерт зазначив, що відео блогера, яке нещодавно було відзнято в аеропорту Дніпра, чітко показує: йде будівництво терміналів нового аеропорту — ними займається група DCH Олександра Ярославського як приватний інвестор цього проекту приватно-державного партнерства. У той час, як на будівельному майданчику злітно-посадкової смуги, яка належить державі і фінансується з бюджету, результатів роботи Онур поки практично не видно.

“На відео блогера з будівництва аеропорту в Дніпрі ми бачимо тільки новий термінал Ярославського, де роботи йдуть вже на рівні другого-третього поверхів. На цьому тлі дуже смішно виглядають потуги окремих політиків розповісти, що якісь там гроші на будівництво Дніпровського аеропорту потрапили в кишеню Коломойському. Навіть якщо він і контролює старий термінал — йому все одно нічого не дістанеться ні з будівництва нового аеропорту, ні з нової злітно-посадкової смуги. Досить подивитися на план аеродрому - з нього нескладно зрозуміти очевидну річ: злітка веде не до старого аеропорту Коломойського, а до нових терміналів. Як то кажуть, вчіть матчастину", — іронізує експерт.